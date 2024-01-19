Україна у 2024-му накопичуватиме сили для контрнаступу у 2025 році, — ЗМІ

На думку одного американського джерела, важливо не тільки, щоб гроші виділив Конгрес США, а й щоб їх виплатили до виборів, оскільки будь-які кошти на 2024-й фінансовий рік може заблокувати Трамп у разі його обрання президентом Америки.

Американські чиновники і джерела у військовій розвідці вважають, що бойові дії в Україні триватимуть ще щонайменше два роки. Про це 19 січня пише CNN.

Як підкреслює видання, вони навіть вважають, що весь 2024 рік Україна зосередиться на зміцненні оборонної промисловості і готуватиметься до контрнаступу у 2025 році.

"Незалежно від того, що станеться в американській політиці 2024 року, представники американських і західних розвідок вважають, що війна Росії в Україні, ймовірно, триватиме набагато довше. Оцінки різняться, але практично всі вони припускають, що ... досить довго, щоб пережити перший термін Байдена", — зауважують експерти.

Один військовий чиновник США заявив, що офіційні американські та європейські особи не очікують ні від України, ні від Росії великих перемог на полі бою.

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"Обидві сторони занадто виснажені з точки зору військ і техніки, щоб передбачити масштабні дії у 2024 році", — наголосив він.

І додав, що українське командування, найімовірніше, вважає саме 2025 рік "реальнішим варіантом з точки зору того, що вони можуть створити для початку нового наступу".

Перша проблема

На думку експертів, вона полягає в тому, що в довгостроковій перспективі відсутність допомоги США може дозволити Москві відновити темпи завдяки збільшенню продажів зброї та використанню підтримки з боку Ірану і Північної Кореї.

Водночас чиновники і законодавці адміністрації Байдена, зокрема деякі республіканці, як стверджують аналітики, прагнуть схвалити і направити фінансування Україні до майбутніх президентських виборів у США через потенційну перемогу Дональда Трампа, який може заблокувати допомогу Україні. Як сказав один американський чиновник, при цьому важливо не тільки, щоб гроші було виділено, а й щоб їх виплатили до виборів, оскільки будь-які кошти на 2024-й фінансовий рік можуть бути заблоковані Трампом.

"Однак у короткостроковій перспективі представники американської розвідки не вірять, що скорочення американського фінансування суттєво вплине на воєнні дії в Україні", — стверджують експерти CNN.

Водночас у найближчому майбутньому припинення американського фінансування України може, на думку військових, обмежити здатність України завдавати удари на великі відстані по окупованому Росією Криму та Чорному морю — удари, що підтримуються західною зброєю, включно з наданими США армійськими тактичними ракетними системами, такими як ATACAMS.

Як повідомляла CNN, у США впродовж 2023 року працювали над юридичним обґрунтуванням конфіскації та переказу Україні приблизно 300 мільярдів доларів в активах російського Центрального банку, що зберігаються на Заході.

"Цей рідкісний маневр потребуватиме підтримки з боку союзників США в G7, а також ухвалення Конгресом рішення про надання президенту повноважень конфісковувати російські активи, що перебувають у США", — уточнили джерела видання.

Друга проблема

Офіційні особи США також розглядають вплив, який припинення підтримки США може мати на інших союзників, посилаючи сигнал про те, що у Вашингтона немає політичної волі підтримувати союзників і партнерів у довгостроковій перспективі. Таким чином, підкреслюють аналітики, друга проблема може полягати в тому, що Європа візьме приклад зі Штатів і почне припиняти деяку допомогу.

Очікується, за словами американського джерела, що Україна проведе цей рік, працюючи над зміцненням своєї оборонно-промислової бази та відновленням своїх сил в очікуванні ще інтенсивніших бойових дій у 2025 році. Це стратегія, на якій Росія, ймовірно, також зосередить увагу.

"Ось чому продовження підтримки Заходу є такою важливим, оскільки наступного року буде зроблено все, що вирішить, як розвиватимуться події у 2025 році та, можливо, в наступний період", — сказала ця людина.

Ще одна спроба великого контрнаступу України з метою розколоти російські сили в південному окупованому місті Мелітополі, ймовірно, станеться ще щонайменше за два роки, заявив військовий представник США, дислокований в Європі.

Третя проблема

Як сказало джерело CNN у західній розвідці, у короткостроковій перспективі Україна, можливо, зможе протриматися без підтримки США, але це однаково буде значною втратою не тільки для України, а й для положення США у світі.

"Це показує, що (Росія. — Ред.) змогла захопити територію і демонструє іншим країнам, що вони можуть захопити територію силою. Увесь сенс тут у тому, щоб показати, що в наші дні великі держави не можуть просто піти і захопити територію силою", — підкреслює експерт.

Тим часом у Білому домі, штаб-квартирі НАТО і в Києві існує гостре розуміння того, що, якщо Дональда Трампа переоберуть у листопаді, він, найімовірніше, скоротить підтримку Києва.

"Основна причина, через яку республіканці не виступають на підтримку фінансування України, полягає в тому, що вони не хочуть образити кандидата Трампа і його прихильників. Він уже ясно дав зрозуміти, що робитиме: війна закінчиться в його перший день, а це значить, що Путін зможе зберегти ті кордони, які в нього є, якщо не більше", — заявив 17 січня член Демократичної партії Майк Квіґлі в ефірі CNN.

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