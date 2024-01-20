"Раз на кілька місяців": у ЦПД висловилися про можливий новий наступ РФ на Київ

За словами заступника керівника ЦПД Андрія Коваленка, у противника наразі немає можливості для того, щоб здійснити напад на ще один напрямок. Сили оборони контролюють ситуацію.

Останні тижні активно поширюється інформація про можливий наступ російських окупантів, зокрема й на Київ. Лейтенант ЗСУ і заступник керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі висловився з цього приводу.

За його словами, противник наразі не має сил і засобів для того, щоб здійснити масштабний наступ із північного напрямку. Крім того, українські захисники контролюють ситуацію і зроблять усе для того, щоб цього не сталося.

"Ці вкиди циклічні. І робить ворог їх раз на кілька місяців. Так само поширюють про Суми, Харків, Чернігів. Не ведіться, все ок", — заявив Андрій Коваленко.

У ЦПД прокоментували наступ ЗС РФ на Київ Фото: Скриншот

Наступ ЗС РФ на Київ: подробиці

19 січня Financial Times випустили матеріал, у якому стверджувалося, що російські окупанти вже цього літа можуть планувати новий масштабний наступ. Метою противника буде повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також не виключається можлива спроба наступу на Київ або Харків.

Відповідно, це свідчить про те, пишуть журналісти, що кінцева мета президента РФ Володимира Путіна не змінилася — повне захоплення України.

При цьому заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у своєму Telegram-каналі написав, що це цілком реальний сценарій. Він закликав громадян не сприймати це як новини, які точно не відбудуться, як це було перед початком повномасштабного вторгнення.

"Може статися, і з досить високою ймовірністю. Хоча б зараз, готуйтеся, тренуйтеся. Упевнений, що якщо другий наступ на столицю буде, то і масштаби будуть набагато більшими", — написав Максим Жорін.

Нагадаємо, 11 січня повідомлялося, що ЗС РФ готують "відчайдушну" спробу наступу на Донбасі, яка може відбутися вже в лютому. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, противник за останні тижні значно збільшив кількість резервів біля Авдіївки. Також у першому кварталі 2024-го року окупанти хочуть захопити Вугледар.