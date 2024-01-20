ЗСУ треба інструмент: Ігнат розповів, яка зброя здатна змінити хід війни (відео)

Спікер Повітряних сил зазначив, що Україна потребує високотехнологічного далекобійного озброєння, наприклад балістичних ракет ATACMS, які вже показали хороший результат. Крім того, наразі очікують на рішення німецького уряду щодо Taurus.

Україна має отримати від партнерів інструмент, який сприятиме завершенню агресії російських окупантів, а саме високотехнологічну далекобійну зброю, що здатна змінити хід війни. Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ексклюзивному інтерв'ю для Фокусу.

"Ми не можемо воювати з армією, яка нас обходить кількостю та ще й по технологіях. Нам потрібно від партнерів отримати інструмент, щоб закінчити війну", — зазначає Ігнат.

Спікер Повітряних сил ЗСУ наголосив, що таким інструментом для України є високотехнологічна далекобійна зброя, наприклад балістичні ракети ATACMS, які вже використовувалися Силами оборони та показали хороший результат.

"Це дуже серйозна зброя і їх теж є різні модифікації цих ракет, різна дальність", — додає експерт.

Крім того, як додав Ігнат, наразі Україна чекає на рішення німецького уряду щодо крилатих ракет Taurus.

"Я за два дні уже зустрічався з двома групами німецьких журналістів, один канал дуже відомий, другий — менш відомий, але теж потужний… Ну, і хочемо Taurus. Начебто є зрушення в цьому питанні… Треба, щоб до британських і французьких ракет доєдналась німецька ракета. Тріо таке влаштувати", — каже він.

Також речник зазначив, що Силам оборони важливо мати велику кількість таких ракет, аби "бити ворога ефективніше". Тоді, за словами Ігната, це буде серйозна допомога захисникам у Сухопутних військах.

"Ми розуміємо, в яких умовах вони зараз воюють на фронті. Якщо тут погода за вікном в тилових регіонах погана, то там — умови стають непростими. Стріляє артилерія, стріляє авіація, над головою FPV-дрони, які летять тебе знищувати, голову не висунеш. Це надзвичайно важка праця", — зазначив він.

Ігнат нагололосив , що наразі "гострим" є питання заміни військовослужбовців на певний час, проведення ротацій, адже їм "важко у таких умовах".

"Тому авіаційна підтримка дуже важлива, зокрема та, про яку ми говорили з вами — це і завдавання ударів на далеких підступах, щоб зменшити постачання ворожих боєприпасів і логістики", — підсумував спікер Повітряних сил.

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат розповів Фокусу, що кожна ракета та безпілотник російських окупантів мають свою "мітку" та летять по відповідних цілях. Масовані атаки ворога розосереджують увагу всієї протиповітряної оборони, аби якомога більше засобів ураження "потрапили до своєї мети".