Після 23 місяців боротьби: ЗСУ використовують нову стратегію у війні з Росією, — Bild

За словами оглядача Юліана Репке, від початку вторгнення бійці ЗСУ звільнили половину з усіх захоплених територій, однак останні великі успіхи були нібито ще 2022 року. Тепер Сили оборони шукають нові можливості для боротьби з окупантами.

Через майже два роки протистояння українські захисники почали використовувати нову стратегію у війні з Російською Федерацією. Про це заявив оглядач BILD Юліан Рьопке.

За його словами, вже майже 23 місяці ЗСУ героїчно протистоять натиску російських військ. Силам оборони вдалося звільнити приблизно половину з 33% окупованих регіонів, проте останні великі успіхи, продовжує оглядач, було зафіксовано ще 2022 року.

Контрнаступ ЗСУ 2023 року, на який були великі надії, закінчився з "мінімальними територіальними надбаннями на сході та півдні", каже Юліан Рьопке.

Водночас ЗС РФ відновили активні штурмові дії на Донбасі і могли взяти під свій контроль місто Мар'їнка в Донецькій області, де до війни проживало близько 10 тисяч осіб. При цьому окупанти зазнають колосальних втрат, які можуть доходити до 5 тисяч осіб на місяць, але зупинятися вони не збираються.

Водночас українська сторона через два роки повномасштабного вторгнення "виявилася притиснутою до стінки", вважає оглядач. Пов'язано це з допомогою з боку Заходу, які скоротилися приблизно на 90%, якщо порівнювати з 2022 роком. Також США не можуть вирішити питання з продовженням поставок озброєння на 2024 рік.

У зв'язку з цим, пише Юліан Рьопке, ЗСУ змушені змінити тактику.

Насамперед оглядач зазначив, що українські захисники спромоглися за кілька місяців переобладнати закордонні артилерійські снаряди на власні дрони-камікадзе, а поза межами фронту з'явилася тимчасова альтернатива звільненню територій: партизанські атаки.

Також триває знищення російської інфраструктури, яка може обслуговувати як цивільне населення, так і військово-промисловий комплекс.

Нагадаємо, 17 січня повідомлялося, що ГУР відкидає стратегію "глухої оборони" на передовій. За словами представника військової розвідки Вадима Скібіцького, досвід 2023 року показав, що Україні необхідно розвивати повітряну оборону, забезпечувати безпеку військово-промислового комплексу і проводити контрнаступальні операції.