Донецьк потрапив під обстріли: багато загиблих та поранених (відео)

В окупаційній владі звинувачують в обстрілах українську сторону. Відомо, що під атаку потрапив ринок у мікрорайоні Текстильник, загинули щонайменше 13 осіб.

Зранку 21 січня під обстрілом опинився житловий мікрорайон Текстильник у Кіровському районі Донецьку. В окупаційній владі заявляють про велику кількість поранених та загиблих. Про це написав так званий глава окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін.

Зазначається, що було влучання у районі ринку. Станом на 11 годину відомо про щонайменше 13 загиблих та 10 поранених. На місці працюють відповідні служби.

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Глава окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін звинуватив в обстрілах Україну. За його словами, у районі, який потрапив під удар, розташовані торгові ряди та магазини.

Російські медіа пишуть, начебто атака здійснювалася шість разів по 2-3 вистріли, всього по району начебто було випущено 19 артилерійських снарядів.

Також зазначається, що в мікрорайоні пошкоджені автомобілі та від ударів вибило вікна у будинках.

Нагадаємо, останнім часом Росія практично не щодня заявляє про обстріли зі сторони України, зокрема Бєлгородської області. Як розповів Фокусу генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, Росія може сама себе обстрілювати із реактивних систем залпового вогню. Такі методи ворог може використовувати для того, аби покращити мобілізаційний резерв.

За словами Віктора Ягуна, РФ неодноразово використовувала жертви серед цивільного населення для маніпуляцій у своїх цілях. Зокрема, ще на початку бойових дій у Донецькій області окупанти обстрілювали мирних мешканців з мобільних мінометних підрозділів нібито з української сторони.