Втратив руку та стікав кров'ю: "Білі янголи" евакуювали чоловіка з-під Донецька (відео)

Правоохоронці показали, як під обстрілами вивезли пораненого. Зазначається, що він зі знайомим наводили порядок біля будинку, коли біля них розірвалися снаряди.

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Поліцейський екіпаж "Білі янголи" показав, як евакуював з Красногорівки, що неподалік Донецька, чоловіка, який отримав важке поранення та стікав кров’ю. Відповідне відео опублікувала поліція Донеччини.

Внаслідок чергової атаки російський військових один чоловік загинув, ще один отримав поранення та йому потрібна була допомога медиків. Правоохоронці, які виїхали на допомогу, виявили чоловіка, який перебував у критичному стані.

Як виявилося, постраждалий разом зі знайомим наводили порядок біля будинку, коли біля них влучили снаряди. Один із чоловіків загинув на місці. Інший потерпілий, 50-річний Ігор, отримав осколкове поранення та втратив руку.

У поліції кажуть, що потерпілого занесли до будинку сусіди, він стікав кров’ю та постійно втрачав свідомість.

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Приїхавши на місце екіпаж "Білі янголи" надали чоловіку першу медичну допомогу. Однак відразу вивезти його не змогли, адже ворог постійно обстрілював місцевість.

Дочекавшись, коли ворожі удари припиняться, правоохоронці винесли чоловіка до автівки та відвезли до медзакладу. Також вони забрали тіло загиблого мешканця.

Нагадаємо, у листопаді поліцейський екіпаж "Білі янголи" показали, як врятували в Авдіївці двох породистих коней. Тварини дивом вижили після ворожих ударів по фермі, де загинуло майже 300 коней. Тоді вони втекли, та рік виживали самостійно.

Зазначимо, як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти стрімко посилили активність у Донецькій області. За його словами, це може свідчити про посилення атаки російської армії наступного тижня.