Майже тисячу кілометрів: Україна будує свою "лінію Суровікіна"

Іноземні журналісти пишуть, що Україна створила нові укріплення на важливих ділянках фронту. Також фортифікаційні споруди будують і вздовж усього кордону із Росією та Білоруссю.

Україна будує оборонні споруди на ключових ділянках фронту протяжністю майже тисячу кілометрів, які нагадають "лінію Суровікіна". Йдеться про три лінії оборони, танкові пастки "зуби дракона" та опорні пункти. Про це пише The Telegraph.

Видання зазначає, що наприкінці 2023 року Володимир Зеленський заявив про посилення фортифікаційних споруд, зокрема на ключових ділянках фронту – навколо Лиману, Авдіївки та Куп’янська.

Окрім того, фортифікаційні споруди будують і вздовж усього кордону із Росією та Білоруссю. Оборона українських військових нагадує "лінію Суровікіна", яку окупанти використовували під час українського контрнаступу.

Фото: REUTERS

Видання наголошує, що сильніша оборона змогла б сповільнити російську армію та зменшити кількість військових, які залучаються до оборони.

За словами Едварда Арнольда, співробітника аналітичного центру Королівського інституту оборонних досліджень, українські війська не хочуть залишатися статичними та ведуть "активну оборону".

Йдеться про утримання оборони з одночасним веденням наступальних дій для виявлення слабких місць противника. Зазначається, що саме така тактика призвела до несподіваного контрнаступу осінню 2022 року, коли була звільнена велика частина Харківської області.

Видання пише, що метою на цей рік для української армії імовірно є поповнення сил та відновлення бойової потужності. Зокрема, гнучка лінія оборони дозволить українським бійцям тренуватися та бути готовими у разі виникнення наступальної можливості.

Фото: REUTERS

У матеріалі зазначається, що основна лінія оборони біля Авдіївки, де російські військові ведуть посилений наступ. Тут українські військові використовують для оборони в тому числі природні бар’єри – річки та озера. Окрім того, Покровськ українські військові укріпили двошаровою системою траншей, які розташовуються на відстані 40 кілометрів від лінії фронту.

Також журналісти пишуть, що Україна будує потужні фортифікаційні споруди у північних регіонах, зокрема, навколо Чернігова. Уздовж всієї північної зони риють траншеї, широкі протитанкові рови, встановлюють конструкції для блокування танків та бронетехніки.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця військовий оглядач Олександр Коваленко розповів, що українські Сили оборони під час будівництва оборонних споруд використовують досвід, отриманий під час війни.

Також нещодавно в Івано-Франківській ОВА заявляли, що шукають чоловіків, які будуватимуть оборонні споруди у Донецькій області. Їм пропонують зарплату, безкоштовне проживання, харчування та відстрочку від мобілізації на період будівництва.