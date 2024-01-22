Тайвань виявив шість повітряних куль КНР поблизу кордонів: одна з них перетнула острів

Неофіційним бар'єром між Тайванем і Китаєм раніше була саме серединна лінія Тайванської протоки, над якою пролетіли аеростати.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що поблизу кордонів країни зафіксували шість китайських повітряних куль, одна перетнула острів. Про це повідомляє Reuters.

Об'єкти пролетіли над Тайванською протокою. Один із них перетнув острів. Це останній випадок із серії таких куль, які були помічені за останні півтора місяця.

У щоденному звіті тайванське Міноборони повідомило подробиці щодо військової діяльності Китаю за останні 24 години. Зазначається, що шість повітряних куль в неділю "пролетіли над чутливою серединною лінією протоки".

Острів Тайвань перетнула лише одна з них. Це відбулося на його південній околиці. Інші п'ять аеростатів пролетіли на північною частиною Тайваню, але не перетинали суходіл.

"Усі повітряні кулі попрямували на схід, а потім зникли", – цитує видання заяву відомства.

Неофіційним бар'єром між Тайванем і Китаєм раніше була саме серединна лінія Тайванської протоки. Винищувачі КНР, безпілотники, а тепер і повітряні кулі регулярно пролітають над нею. Китай серединної лінії не визнає.

Цього місяця міністерство в різкій заяві звинуватило Китай у веденні психологічної війни проти населення острова за допомогою повітряних куль за кілька днів до виборів на Тайвані 13 січня, а також загрозі авіаційній безпеці. Міністерство оборони Китаю, яке минулого місяця відмовилося коментувати інформацію стосовно повітряних куль, не одразу відповіло на запит щодо коментаря. Китай вважає Тайвань своєю територією, попри рішучі заперечення уряду в Тайбеї.

Повітряні кулі Китаю поблизу Тайваню

На початку січня у Тайвані відбулися президентські вибори. КНР, як повідомляли у ЗМІ, запускала висотні повітряні кулі для спостереження за островом.

Тайбей заявив, що це завдає потенційної загрози для міжнародної авіації в регіоні та є формою психологічної гри. Міністерство оборони Тайваню повідомило, що кілька випадків польоту китайських повітряних куль над островом та над Тайванською протокою було зафіксовано.

Нагадаємо, можливість використання Китаєм повітряних куль для шпигунства називають глобальною проблемою. ВМС США у лютому 2023 року виловили з Атлантики фрагменти збитого китайського аеростата. Повітряну кулю з Китаю збив 4 лютого винищувач ВПС. За даними ЗМІ, розмір аеростата перевищував "три шкільні автобуси". Китай заявив, що це був цивільний апарат, який випадково збився з курсу.