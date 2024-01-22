Хотів перевірити документи: у Мелітополі "кадирівці" побили солдата ЗС РФ (фото, відео)

Побиття військового РФ "кадирівцями" на блокпосту викликало неабияке невдоволення серед окупантів. Сам же Кадиров на витівки людей зі свого оточення заплющив очі.

В окупованому Мелітополі на Запоріжжі "кадирівці" відгамселили окупанта, який мав необережність попросити в них для перевірки документи на блокпосту. Про це в своєму телеграм-каналі "Тринадцатый" повідомив російський вояка і блогер Єгор Гузенко.

Він виклав відео, на якому солдат РФ спинив автомобіль з "кадирівцями" для перевірки документів. Ті нібито показали йому бойові розпорядження". Він вивчив і поцікавився щодо їхнього терміну дії. А коли ті відповіли, що вони "безстрокові", заявив, що такі документи вважаються недійсними.

"Мені по**й, що там вважається і що не вважається", — сказав один з "кадирівців".

Потім "Ахматівці" вийшли з машини і заходилися погрожувати окупанту зброєю, а далі просто відлупцювали.

Коли було знято відео, невідомо, але судячи з кадрів, це сталося в теплу пору року.

Було встановлено, що серед нападників на окупанта на блокпосту був командир батальйону "Ахмат-Схід" МО РФ Ваха Хамбулатов "Асхаб", якого Кадиров називає "дорогим братом". Коли саме знято відео, невідомо.

Російський військовослужбовець Єгор Гузенко ("Тринадцатый") закликав ліквідовувати таких чеченських вояків, якщо ті так поводяться.

"Шановні військовослужбовці, які несуть службу на блокпостах! У вас є зброя в першу чергу, і коли у ваш бік йде вахабіт з пістолетом або автоматом, то потрібно зняти свій автомат із запобіжника і розрядити його в негарну бородату пику. Скільки цей тік-ток триватиме? Воювали краще б так само, як вий***єтеся в тилу", — написав "Тринадцатый".

На цьому Гудзенко не заспокоївся і за 15 хвилин знову видав пост у себе в телеграм-каналі із закликом відстрілювати "кадирівців".

"Перед вами істоти з кісток та м'яса, що на їх обличчі зайва рослинність і вони сильно кричать, це не робить їх чимось страшним. Їм так само буде боляче, якщо вистрілити їм у ногу. І вони так само помруть, як і будь-який інший, якщо в його дурну голову розрядити автомат. Завжди пам'ятайте про це", — написав він.

Вже за пару годин Гудзенко знову накрапав ще два гнівні пости про "кадирівців".

"І давайте будемо чесні, що якби на місці "Ахмата", співробітників ВП (Військової Поліції) відп**див якийсь наш спецназ або десантники, то ми б зайняли бік тих, хто п**дить. А це вже камінь у город, що з**бали всіх до смерті, зі своїми *баними папірцями, БРками, розпорядженнями та іншою х*рнею ВПшникам. І з цим теж треба щось робити", — резюмував Гудзенко.

Глава Чечні на вибрики своїх підлеглих і "дорогого брата" в Мелітополі на момент виходу публікації ніяк не відреагував.

Нагадаємо, що "Ахматівці" виставили себе на посміховисько, вступивши у "жорстокий" бій зі снігопадом. Вони по черзі виходили перед камерою на повний зріст і стріляли з усього, що є під рукою, просто у снігопад, вони ще й змонтували кадри обстрілу якоїсь будівлі.

Раніше повідомлялося, що бойовики Кадирова атакували вишку зв'язку на території Росії. Після ліквідації вишки бійці ЗСУ, які нібито проникли на територію Бєлгородської області, втратили зв'язок і можливість викликати підкріплення.