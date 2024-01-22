"Божевільне співвідношення": Oryx порівняв втрати техніки ЗС РФ та ЗСУ у боях за Авдіївку (фото)

Російські окупанти на Донеччині залишилися без 169 танків, 293 бойових броньованих машин та 12 мобільних транспортних засобів піхоти. Аналітик зауважив, що це наочно показує всю неспроможність військового керівництва противника.

З початку російського наступу на Авдіївку Донецької області армія ЗС РФ втратила 531 одиницю військової техніки, тоді як ЗСУ — 43 одиниці. Про це у понеділок, 22 січня, повідомив аналітик групи Oryx Naalsio у своєму X (Twitter).

Станом на 22 січня 2024 року армія противника в боях за Авдіївку втратила 531 одиницю бойової техніки, а українські військові — 43. Також аналітик додав, що співвідношення втрат російських окупантів та українських військових — "божевільне та свідчать про всю неспроможність військового керівництва РФ".

Втрати ЗС РФ в районі Авдіївки:

танки — 169 (+12);

бойові броньовані машини — 293 (+28);

мобільні транспортні засоби піхоти — 12.

Втрати ЗС РФ

Втрати ЗСУ в районі Авдіївки:

танки — 20 (-1);

бойові броньовані машини — 14 (+5);

мобільні транспортні засоби піхоти — 3 (+1).

Втрати ЗСУ

Втрати, зареєстровані в Oryx, отримані лише на основі візуальних підтверджень з фото та відео.

Нагадаємо, раніше офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, що російські військові роблять усе, аби захопити українську територію, водночас вони зазнають великих втрат. За його словами, протягом чотирьох місяців російська армія втратила лише в Авдіївці стільки військових, скільки Радянський Союз за десять років війни в Афганістані.

Крім того, у звіті Інституту вивчення війни від 21 січня зазначалося, що окупанти, імовірно, просунулися всередину Авдіївки. Власне, піхотний підрозділ ЗС РФ помітили на південній околиці Авдіївки.

Як розповідав 19 січня екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий, біля Авдіївки російські військові втрачають у 10 разів більше живої сили, ніж ЗСУ. Також він заявляв, що українським військовим доведеться відійти з населеного пункту лише в тому випадку, якщо ЗС РФ зможуть перерізати трасу.