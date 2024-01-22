Україна та Польща погодили новий пакет оборонної допомоги, — Зеленський (відео)

Глава держави Володимир Зеленський та польський прем’єр-міністр Дональд Туск провели "продуктивні переговори", зокрема обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї.

Президент України Володимир Зеленський та польський прем’єр-міністр Дональд Туск, який у понеділок, 22 січня, прибув у Київ, погодили новий пакет оборонної допомоги та обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Як зазначає Зеленський, він та Туск провели "продуктивні переговори" щодо всіх аспектів двосторонніх відносин Польщі та України.

Окрім того, президент заявив про погодження нового пакету оборонної допомоги та польського кредиту для України.

"Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб — це польський кредит для України", — йдеться у повідомленні.

Також Зеленський та Туск обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї.

Нагадаємо, 3 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія може завдати прямого удару по країнах ЄС. Він закликав Євросоюз до "радикального посилення" своєї обороноздатності. Польський чиновник попередив, що напад станеться, коли перевага РФ у військовому потенціалі стане очевидною.

Раніше, 12 грудня, Туск висловився щодо військової допомоги Україні. Він назвав російсько-українську війну "нападом на всіх нас" і закликав Захід мобілізувати сили для підтримки Києва.

Також Туск коментував позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. За його словами, угорський уряд "відверто перейшов на російські позиції". Польський прем’єр жорстко розкритикував те, що через угорське вето в ЄС не можуть виділити кошти на допомогу Україні.