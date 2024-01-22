"Бавовна" потребує догляду: в окупантів великі проблеми в Криму, — Гуменюк (відео)

Коментуючи вибухи на півострові, представниця Сил оборони Півдня заявила, що ситуація буде тільки загострюватися.

Люди, які перебувають на території окупованого Криму, зокрема й російські окупанти, стикаються з побутовими проблемами. Про це заявила голова об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в інтерв'ю "24 каналу".

Вона прокоментувала останні вибухи в Криму. За її словами, ситуація на півострові буде тільки загострюватися. Головна проблема росіян у тому, що вони перебувають у Криму. Після того як вони звідти підуть, стан речей стане кращим.

"Окупанти мають усвідомити це навіть на побутовому рівні", — сказала Гуменюк.

Вона заявила, що вибухи в Криму відбуватимуться досить часто.

"Бавовна не тільки цвіте, а й потребує догляду за собою. А отже, води, світла тощо".

Наталія Гуменюк про ситуацію в Криму (дивитися з 12 хвилини)

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Криму РФ розбирає захоплені кораблі України заради високоякісної сталі. За словами журналістів, у грудні почали різати на метал захоплений ще 2014 року корвет "Луцьк". Тральщик "Черкаси" також притягли до місця утилізації.

Крім того, глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна витіснила російський флот на південний схід Чорного моря. Він заявив, що північна частина Чорного моря перебуває під контролем України, як і газовидобувні платформи.