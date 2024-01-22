Бійці 3-ї ОШБр отримали сучасні турецькі гранатомети RDS40-AGL: особливість зброї (фото)

Раніше про передачу озброєння не повідомляла ні турецька, ні українська сторони. Гранатомети RDS40-AGL були вперше презентовані у 2022 році.

Бійці Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України отримали сучасні автоматичні гранатомети RDS40-AGL. Про це повідомило видання "Мілітарний".

У 2022 році оборонний підрозділ Repkon Defence турецької компанії Repkon представив ці гранатомети. Цю зброю показали на навчанні 3-ї ОШБр у грудні 2023 року.

Видання зазначило, що раніше ні українська, ні турецька сторони не повідомляли про передачу цього озброєння. Чи придбали гранатомети, чи передали в рамках військової допомоги — невідомо.

Гранатомет RDS40-AGL Гранатомет RDS40-AGL

Автоматичний гранатомет RDS40-AGL: що відомо

40-мм автоматичний гранатомет RDS40-AGL має відмінності від еквівалентного 40-мм автоматичного гранатомета, який є на озброєнні турецької армії. Цей гранатомет можна встановити на транспорті та використовувати як групову піхотну зброю.

Характеристики:

максимальна ефективна дальність — 1500 кілометрів (точкова ціль) та 2000 метрів (зональна);

боєприпас — стрічки у поєднанні з M16A2 у коробках по 32 або 48 гранат;

швидкість стрільби — 300-375 пострілів/хв;

тип використовуваних боєприпасів — HE, HEDP, TP, TPT;

вага — 35 кілограмів;

довжина — 1085 мм;

ширина — 337 мм;

висота — 225 мм;

довжина ствола — 413 мм.

Крім цього, прийнятне відхилення на відстані 500 метрів складає метр.

Гранатомет RDS40-AGL

Нагадаємо, 2 січня у ЗМІ повідомили, що Україна може отримати нетипову втаємничену ракету, дальність якої — 300 кілометрів, а вага бойової частини — 100 кілограмів. Також ЗСУ отримають низку іншого озброєння у 2024 році.

20 січня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Україні потрібна високотехнологічна далекобійна зброя, аби змінити хід війни.