"Вони ж жінки": сержант пояснив, чому дружини ревнують чоловіків на фронті (відео)

Дружина сержанта 110-ї ОМБр Ігоря Тимощука починає ревнувати кожен раз, коли в того з'являється можливість виїхати в місто. З його слів, так відбувається не тільки в його сім'ї.

Герой України, сержант 110-ї окремої механізованої бригади Ігор Тимощук заявив, що його дружині морально важче вдома, ніж йому на фронті. Про це він повідомив в інтерв'ю "ТСН.ua".

"Їй хвилюватися завжди в рази важче. Я так само, коли, наприклад, не беру участі (в штурмі, — ред.) можливо, навіть більше переживаю. Краще бути там з хлопцями, ніж сидіти дивитися відео з дронів, коли вони працюють. Хочеться допомогти чимось там", — сказав Ігор Тимощук.

Він зазначив, що його дружина починає ревнувати, коли в того з'являється можливість виїхати в місто. З його слів, дружина ревнує, "бо ти їдеш сам, а там же жінки".

"Ну я кажу, ну і що? "Вони ж жінки"… Ну, є мирне населення, вони проживають там", — пояснив Тимощук.

З його слів, так відбувається не лише в його родині, і це є абсолютно нормальне явище. З однієї сторони дружина переживає, а з іншої — тонізує військового, що ось вона за ним спостерігає. Натомість на передовій просто немає часу для того, аби дати привід для ревнощів. Крім цього, він зауважив, що є різний контингент чоловіків.

"Все воно пов'язане. Алкоголь, жінки — це вже йдуть складові. Спочатку одне, потім друге, далі третє. І тому ми стараємося тримати дисципліну. У нас заборонений алкоголь взагалі", — наголосив сержант.

Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що в Черкасах чоловік видав себе за співробітника ГУР МОУ та пообіцяв дружині військовополоненого внести її чоловіка у списки на обмін за 40 тисяч гривень. Чоловіка затримали, йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.