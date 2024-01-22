Удар по терміналу в Усть-Лузі: названо терміни відновлення роботи заводу "Новатек"

За даними російських аналітиків, "Новатек" буде змушений експортувати більше газового конденсату замість високомаржинального палива через інші термінали.

Пошкоджений російський паливний комплекс, що належить енергетичній компанії "Новатек", можливо, зможе відновити свою роботу протягом кількох тижнів або навіть місяців. Про це пише агентство Reuters із посиланням на російських аналітиків.

Аналітики зазначають, що це приходить в умовах зменшення постачання нафти з Росії та побоювань щодо перебоїв в експорті нафти з Європи до Азії через атаки єменських хуситів на судна в Червоному морі. Унаслідок цих подій спостерігається зростання цін на нафту та маржі нафтоперероблювання в Азії.

Прибуток від виробництва нафти в Азії збільшився приблизно на 6 доларів до 91,70 долара за метричну тонну порівняно з нафтою Brent. Представники "Новатека" повідомили про припинення деяких операцій через пожежу, імовірно спричинену атакою безпілотника. Місцева влада також підтвердила пошкодження двох резервуарів і помпової станції.

Аналітики з московської брокерської компанії BCS висловлюють думку, що завод, найімовірніше, повернеться до повної потужності впродовж кількох тижнів або, у найгіршому разі, місяців. Однак передбачається, що "Новатек" буде змушений експортувати більше газового конденсату замість високомаржинального палива через інші термінали.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російські військові та інші державні відомства вживають необхідних заходів, включно з посиленням протиповітряної оборони, після ймовірної атаки українського безпілотника на термінал.

Що відомо про паливний комплекс "Новатек" в Усть-Лузі

Як пише Reuters, паливний комплекс "Новатека" в Усть-Лузі є ключовою ланкою в енергетичній інфраструктурі, забезпечуючи перероблювання газового конденсату і виробництво нафтопродуктів для експорту в Азію. У зв'язку з інцидентом, російська компанія може зіткнутися зі значними фінансовими втратами, а також зміною динаміки експорту нафтопродуктів у регіоні.

Атака БПЛА на газовий термінал в Усть-Лузі

Нагадаємо, в ніч на 21 січня дрони атакували порт "Усть-Луга", на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи. Перед атаками місцеві жителі чули звук руху безпілотників. Згідно зі свідченнями очевидців, під час ударів БПЛА по терміналу там тривало навантаження на вісім суден під прапорами Панами, Мальти, Ліберії, Габону, Греції, Маршаллових островів, Кайманових островів і Гонконгу.

Також нагадаємо, що за даними джерела Фокуса, нічна атака на морський термінал у російському Усть-Лузі — спецоперація Служби безпеки України.

Також у ніч на 21 січня вибухи лунали в російській Тулі. Повідомлялося, що атакували завод "Щегловський вал", на якому збирають "Панцир-С" і "Панцир-С1" і модернізують військову бронетехніку.