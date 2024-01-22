Україна не замовляла у Польщі партію гвинтівок Grot: яка доля контракту, — ЗМІ

Польські оглядачі натякнули, що колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак сказав неправду, коли заявив про домовленість з українською стороною на виробництво MSBS Grot.

Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак ще в березні минулого року заявляв, що Україна замовила у польських зброярів штурмові гвинтівки MSBS Grot. Однак обсяг замовлення, так само як і сума контракту, польським чиновником озвучені не були. У підсумку, як повідомили 19 січня журналісти польського видання ONET, угода між польськими виробниками та українською стороною не відбулася.

У матеріалі сказано, що Блащак торік анонсував "хороші новини для польської збройової промисловості", вказуючи на замовлення української сторони партії гвинтівок Grot. Міністр тоді не уточнив, наскільки великою буде кількість закуповуваних Україною гвинтівок, але зазначив, що "це буде чимале замовлення". Також на запитання, чи правдива ця інформація, він відповів позитивно.

У зв'язку з цим журналісти пишуть, що 15 січня вони зробили запит до Міністерства національної оборони — чи дійсно відбулася угода, про яку оголосив Блащак у березні? І якщо контракт був підписаний, то скільки гвинтівок Grot польський завод продав Україні, в якій версії, за яку суму і хто за них заплатив?

"Однак у телефонній розмові представник Міністерства оборони переадресував нас із цим питанням до Польської групи озброєнь", — пишуть оглядачі.

У підсумку нібито з'ясувалося, що ні Радомський збройовий завод Fabryka Broni як виробник гвинтівок, ні Польська група озброєнь не укладали з українською стороною договір про продаж карабінів MSBS Grot.

Однак було уточнення, що на озброєнні українських військ все ж перебувають 10 000 карабінів Grot, які були надані Києву як військова допомога 2022 року.

MSBS Grot у руках українського бійця. Джерело: "Мілітарний"

"Це означає, що з моменту оголошеного міністром Блащаком "замовлення" з України до цієї країни не було поставлено жодного карабіна Grot — ні платного, ні безкоштовного", — підкреслили журналісти.

Автори публікації також натякнули, що самі гвинтівки мають довгий список недоліків, які були виявлені під час тестувань польськими та українськими спецпризначенцями. Серед іншого були помічене заклинювання зброї під час стрільби, також у багатьох зразків були проблеми з прикладами та прицільними пристроями.

Зазначимо, що українські чиновники офіційно не коментували ситуацію навколо контракту з польськими зброярами. Також жодних заяв не прозвучало з боку Блащака після публікації польських журналістів.

Раніше ми писали про польську штурмову гвинтівку Grot, яка фактично повністю є розробкою польських зброярів. На думку експертів з Defence 24, зброя має високу надійність і терпимість до якості боєприпасів, які використовуються для неї.