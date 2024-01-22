Упала на дамбу: літак ЗС РФ знову скинув авіабомбу в Бєлгородській області, — ЗМІ (карта)

За словами російських журналістів, 21 січня в районі хутора Іонівка у водоймі виявили авіабомбу ФАБ-250.

Російський військовий літак випадково скинув бомбу на території Бєлгородської області. Про це повідомило російське медіа Astra.

Зазначається, що бомба була скинута на дамбу біля населеного пункту Іонівка.

"21 січня в районі хутора Іонівка у водоймі виявили авіабомбу ФАБ-250", — ідеться в повідомленні.

За словами журналістів, унаслідок скидання боєприпасу дамба була частково пошкоджена, проте постраждалих немає.

Літак скинув бомбу на Бєлгородську область Фото: Astra

Що таке ФАБ-250

ФАБ — це фугасна авіабомба. Такі боєприпаси чинять найпотужнішу й найуніверсальнішу уражальну дію серед авіабомб основного призначення.

Раніше полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що росіяни навмисно збивають ракети над Бєлгородом, щоб спричинити більше руйнувань. За його словами, ЗС РФ хочуть зробити з Бєлгорода "ікону розіп'ятого хлопчика", збиваючи всі повітряні цілі в межах обласного центру.

Нагадаємо, що 18 січня повідомлялося, що невідомі ракети атакували Бєлгород і район. Місцева влада звинуватила Україну в ракетних ударах по території регіону. Губернатор заявив про нібито знищення десяти повітряних цілей системами ППО.