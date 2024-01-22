Шлях до колапсу: без допомоги Заходу Києву доведеться друкувати гроші, — WSJ

За даними журналістів, у 2024 році Україна зіткнеться з фінансовим дефіцитом у розмірі понад $40 млрд.

Якщо фінансова та військова допомога від США та Європи не надійде найближчим часом, гроші в Україні закінчаться протягом кількох місяців. Про це пише The Wall Street Journal.

У цьому разі, щоб забезпечити роботу уряду, Києву доведеться затримати зарплати і почати друкувати гроші — стратегія, яка призвела до економічного колапсу у Венесуелі.

Журналісти пишуть, що, якщо фінансування з боку США і ЄС припиниться, Київ може зіткнутися з необхідністю затримувати виплати зарплат і вдатися до друкування грошей, повідомляє The Wall Street Journal. Згідно з оцінками економістів і українських чиновників, у разі відсутності допомоги від США і Європи в України не вистачить коштів протягом кількох місяців, що змусить уряд вжити болючих економічних заходів.

Як повідомили в джерелі, США і Євросоюз, які є основними фінансовими партнерами України, надали обіцянки щодо виділення мільярдів доларів у вигляді нової фінансової та військової підтримки. Однак ці обіцянки виявилися порушені через внутрішні конфлікти у Вашингтоні та Брюсселі. Незважаючи на запевнення політичних лідерів у тому, що ці пакети допомоги зрештою будуть реалізовані, для України настає критично важливий період часу.

Цього року країна зіткнеться з фінансовим дефіцитом у розмірі понад $40 млрд. Очікувалося, що фінансування від США і ЄС покриє близько $30 млрд із цієї суми. Ці гроші необхідні для підтримки роботи уряду і використовуються для фінансування зарплат, пенсій і субсидій населенню.

За даними видання, затримки з пакетами військової допомоги також завдадуть удару по бойових діях України, які застопорилися після невдалого контрнаступу. Тоді Київ зможе виграти ще кілька місяців, затримуючи зарплати або позичаючи ще більше у власних банків і внутрішніх інвесторів. Зрештою, Київ може виявитися змушений друкувати гроші — стратегія, яка призвела до економічного колапсу у Венесуелі.

Нагадаємо, на початку грудня політолог Ігор Рейтерович пояснив, чому у США зволікають із виділенням фіндопомоги Україні на 2024 рік. На думку експерта, причина цього: майбутні президентські вибори в країні.

Також Фокус розповідав, які загрози виникнуть перед Україною, якщо міжнародні партнери припинять фінансово підтримувати нашу країну.