РФ атакувала Україну крилатими та балістичними ракетами: вибухи прогриміли в Києві та Павлограді

За даними Повітряних сил, протягом години ракети перебували в повітряному просторі українських областей, змінюючи курс. У столиці повідомили про роботу ППО.

23 січня Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні балістичні та крилаті ракети. Потужні вибухи пролунали в Києві, а також у Павлограді Дніпропетровської області. Фокус публікує хронологію ракетного обстрілу.

Так, о 5:22 у Повітряних силах оголосили про загрозу пусків крилатих ракет з боку Росії в південних і східних областях із літаків Ту-95 МС.

О 6:08 у командуванні попередили про рух першої групи ракет через Сумську область у бік Полтавської.

Тієї ж хвилини ПС повідомили, що одна з ракет летить у напрямку Миргорода. За даними командування, ймовірно йдеться про ракету Х-59. У цей самий момент стало відомо про зліт ще одного борту Ту-22 М3 з аеродрому Шайківка, що в Калузькій області Росії.

Станом на 6:17 у командуванні повідомили про чотири борти Ту-22 М3 у повітряному просторі РФ — два злетіли з аеродрому Оленья в Мурманській області, і ще два борти злетіли з аеродрому Шайковка в Калузькій області.

Крім того, було оголошено про рух ще однієї ракети західним курсом у Сумській області. У цей момент перша ракета зайшла в Черкаську область — теж рухалася в західному напрямку.

О 6:25 першу групу ракет зафіксували на кордоні Київської та Черкаської областей, вони рухалися південно-західним курсом. Друга група в цей момент пролітала в південній частині Полтавської області — курс також південно-західний.

О 6:33 стало відомо, що перша група ракет заходила в повітряний простір Вінницької області, дотримуючись західного курсу. Друга група пролітала на кордоні Полтавської та Київської області, також дотримуючись західного курсу. Також повідомлялося, що ракети рухалися вздовж кордону Київської та Черкаської областей.

О 6:42 мер Львова Андрій Садовий повідомив про рух ракет у напрямку області.

О 6:44 у Повітряних силах повідомили, що, ймовірно, ЗС РФ здійснили пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС із району Каспійського моря. Водночас повідомлялося про першу групу ракет — у західній частині Вінницької області вони змінили напрямок у бік Старокостянтинова Хмельницької області.

О 6:49 стало відомо, що перша група ракет змінила курс на північ. При цьому друга група на той момент пролітала над Вінницькою областю південно-західним курсом.

О 6:55 ПС вказали на те, що перша група ракет на Житомирщині змінила напрямок на Київ.

О 7:00 стало відомо, що ракети облітають Вінницьку область, рухаються в напрямку Житомирщини, далі курсом на Київ. Жителів столиці закликали пройти в укриття.

У період із 7:02 до 7:20 кореспондент Фокусу повідомив про понад 10 вибухів у Києві.

Також о 7:02 у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили про активну роботу ППО в столиці.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомили про вибух у місті Павлоград Дніпропетровської області.

За даними Повітряних сил, у напрямку Дніпра запустили балістику.

О 7:15 у Повітряних силах попередили про рух ракет, імовірно Х-22, у бік Харкова.

Нагадаємо, 21 січня у ЗСУ розповіли, що нова система радіоелектронної боротьби "Покрова", яку вже застосовують на території України, допомагає військовим знищувати російські високоточні ракети та безпілотники "Шахед",

Також нагадаємо, 10 січня в Білому домі заявили, що РФ запустила по Україні балістичні ракети з КНДР під час обстрілу 6 січня.