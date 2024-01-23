У РФ розробляють нові високоточні патрони калібру 12,7 мм, але є нюанс (фото)

Нова куля, як заявляють у РФ, має пробивати легку бронетехніку на відстані до 2 км. Проте журналісти зазначають, що однокомпонентні патрони в рази збільшують зношення ствола.

Для антиматеріальної гвинтівки ОСВ-96 російське конструкторське бюро "ЦКИБ СОО" розробило нову лінійку високоточних патронів для великокаліберних гвинтівок. Про це повідомляє телеканал Міноборони РФ "Звезда".

В репортажі представник Центрального конструкторсько-дослідного бюро спортивної та мисливської зброї (ЦКИБ СОО) розповів про розробку боєприпасів для антиматеріальної гвинтівки ОСВ-96 калібром 12,7х108 мм. Зазначається, що створено два нових патрони.

Окупанти заявляють, що високої точності вдалося досягти завдяки використанню однокомпонентної конструкції кулі, яка виточена з цільного шматка металу. Таким чином зникає розбалансування кулі під час польоту, яка виникає у звичайних багатокомпонентних кулях із сердечником. Характеристики патрону мають дозволяти пробивати легку бронетехніку на відстані до 1500-2000 метрів.

Заявляється, що патрон має високу точність

Окремо у репортажі заявлено, що на базі патрону 12,7х108 мм створено ще один бронебійний, який нібито може уражати бронетехніку західного зразка з посиленим захистом у борт на відстані зі 100 метрів.

Проте у "Мілітарному" зазначають, що перехід до однокомпонентних сталевих куль має свої недоліки. Зокрема в рази швидше зношується ствол. Багатокомпонентна куля має разом з твердим осердям мідну оболонку. Це забезпечує "мʼяке" проходження кулі через канал ствола.

Зверху однокомпонента куля та знизу багатокомпонентна

Відтак новий боєприпас призведе до швидкого падіння точності та виходу зброї із ладу. Залишається питання, наскільки доцільно буде використовувати настільки специфічні зразки озброєння в умовах бойових дій, де граничний ресурс звичайних боєприпасів швидко вичерпується.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що російські льотчики отримали пістолет-кулемет ПП-2000.

Раніше повідомлялося, що концерн "Калашников" запустив у серію модернізований автомат АК-12.