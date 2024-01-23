"Дякуємо забороні на продаж алкоголю": партизани отруїли окупантів у Маріуполі (відео)

Українці передали ворогу "їстівні подарунки", в результаті чого загинуло троє військових РФ, ще одного арештували, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області отруїлися російські військові. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі 23 січня.

"Передали окупантам чудові їстівні подарунки. Поїхали прямо на позицію", — сказав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що в результаті загинуло троє російських окупантів. Крім цього, того росіянина, який забрав "гуманітарку" арештували.

"Мінус чотири в чистому підсумку. Дякуємо забороні на продаж алкоголю. Давайте ще", — наголосив Андрющенко.

Також радник мера Маріуполя розповів, що українцям вдалося роздивитися російські КамАЗи з броньованою капсулою кабіни. З його слів, потрібні дані вже передали операторам українських безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, 29 грудня 2023 року радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в місті російські окупанти отруїлися алкогольними напоями. В результаті в окупантів спостерігався різний стан отруєння — дехто загинув, а в когось діарея. До інциденту можуть бути причетні місцеві партизани. З його слів, у зв'язку з такими подіями окупаційна влада заборонила в Маріуполі продавати алкоголь військовим РФ.

7 січня стало відомо, що в тимчасово окупованому Мангуші Донецької області 12 людей опинилися в реанімації через алкогольне отруєння. Напередодні Нового року в магазині наближеного до гауляйтера Мангуша Бориса Трими провели розпродаж горілки.