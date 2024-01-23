В Умані чоловік на зупинці вдарив ножем військового і втік: подробиці

Нападник завдав військовому удару в живіт, а після цього втік з місця події. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

В Полтавській області в місті Умань на зупинці громадського транспорта чоловік напав з ножем на військового. Про цей випадок повідомляє прокуратура Полтавської області.

За даними слідства, військовий та нападник перебували на автобусній зупинці і між ними почалася сварка. Під час неї чоловік дістав ніж і вдарив ним у живіт 32-річного військовослужбовця.

Потерпілий отримав проникаючого поранення живота, і його госпіталізували до лікарні, а нападник втік з місця події.

Втім, правоохоронці змогли його розшукати.

"За процесуального керівництва прокурорів Уманської окружної прокуратури повідомлено про підозру 39-річному уманчанину за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою", — йдеться в повідомленні.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Випадки нападів на військових

2 квітня 2023 року стало відомо про те, що священники УПЦ МП побили українського військового в одній з церков Хмельницького. Постраждав захисник Артур Ананьєв, який з початку повномасштабної війни з РФ добровольцем пішов на фронт у складі 19 стрілецького батальйону.

18 червня 2023 року у Херсоні група неповнолітніх атакувала військового, який обороняв Бахмут від російських загарбників.

5 жовтня у Києві двоє нардепів побили хлопця, якого нібито запідозрили, що він працівник шахрайського кол-центру. Побитим виявився боєць одного з підрозділів Сил оборони.

25 жовтня на Одещині у Чорноморську на вулиці побили військового. У чоловіка діагностували перелом шиї та набряк мозку. Згодом він помер у лікарні.

У місті Тлумачі на Івано-Франківщині 30 листопада п'яний водій побив військовослужбовця Ігоря Федорака, який нещодавно поховав сина, який загинув у війни проти РФ. Чоловік потрапив до лікарні.