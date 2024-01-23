Захист есмінців Type 45: ВМС Великої Британії модернізують ракетний комплекс Sea Viper

Комплекс буде озброєний новою версією ракети Aster 30 Block 1NT, оснащеною активною радіолокаційною головкою самонаведення. Завдяки цьому ЗРК зможе перехоплювати ракети середньої дальності до 1500 км.

Європейська компанія MBDA працюватиме над модернізацією та підтримкою зенітно-ракетних комплексів Sea Viper для есмінців класу Type 45 Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Вартість контракту становить 515 млн доларів. Про це 22 січня повідомили оглядачі Defence Brief.

Ракетні системи, які нещодавно збили безпілотники єменських хуситів у Червоному морі, будуть вдосконалені з метою захисту авіаносної ударної групи від протикорабельних балістичних ракет (ASBM). Одночасно з цим додатковий контракт забезпечить підтримку в процесі експлуатації Sea Viper протягом наступних п'яти років.

"На початковому етапі контракту наявні ракети Aster 30 буде модернізовано до Aster 30 Block 1, що дасть змогу захистити Королівський флот від загроз протикорабельних балістичних ракет", — ідеться в матеріалі.

Крім того, буде внесено зміни в багатофункціональний радар Sampson, а також систему командування і систему бойового управління флоту.

Британський есмінець класу Type 45

На наступному етапі модернізації на озброєння буде прийнята нова ракета Aster 30 Block 1NT — це спільна розробка Франції та Італії. Ракета оснащена новою активною радіолокаційною голівкою самонаведення, що працює в Ka-діапазоні (26,5-40 ГГц), на відміну від нинішньої ракети з Ku-діапазоном (2-18 ГГц). Вона може боротися з ракетами з боєголовками, що розділяються, маючи дальність перехоплення до 1500 км. Це ще більше підвищить можливості есмінців Type 45 Великої Британії щодо захисту від балістичних ракет.

"Очікується, що флот есмінців Type 45 буде повністю готовий до експлуатації до осені 2032 року", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що британські та американські кораблі в Червоному морі під час атак збили 18 дронів і три ракети хуситів. Проти повітряних цілей хуситів було застосовано британську палубну зенітну гармату на HMS Diamond, яка вперше збивала цілі на близькій відстані.