Не всі 20 ракет, які не перехопила українська ППО, долетіли до цілей, — Ігнат

Як зазначив речник Повітряних сил, ЗСУ застосовують РЕБ для придушення навігації, яка використовується при наведенні "високоточних" російських ракет. Крім того, деякі падають під час пусків через погану якість.

Частина з 20 ракет, випущених по Україні 23 січня, які не вдалося перехопити силам протиповітряної оборони України, не долетіла до своїх цілей. Про це в ефірі телеканалу "Київ24" розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У командуванні пояснюють це "старістю" російської зброї, а також іншими факторами.

"Збили 15 із 15 крилатих ракет, збили одну Х-59, а ті 20, які не збили, вони й не всі долетіли до своїх цілей унаслідок певних причин, скажімо так. Це, можливо, і застаріла зброя, якісь неполадки, а можливо і втручання наших РЕБ", — заявив Ігнат.

Речник повітряного командування нагадав, що в Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР МО) відзначали погіршення якості виробленої у РФ зброї. Зокрема, про це говорив глава ГУР Кирило Буданов.

"Ви бачите, що ракети частенько падають у Каспії — там, де їх запускають, над морем, де можна приховати, що вона падає. Але от коли ракети падають у російські села, цього вже не сховаєш. Також на окупованій території нещодавно впала", — пояснив Ігнат.

Він додав, що ракети не долітають до своїх цілей не тільки через технічний стан, а й завдяки застосуванню засобів радіоелектронної боротьби.

"Якщо вони летять в одну з областей, щоб вразити той чи інший об'єкт, падають десь у полі, ми не можемо її до категорії "збитих" віднести. Є на озброєнні Сил оборони засоби радіоелектронної боротьби, які теж впливають на те, щоб придушити навігацію тієї чи іншої цілі. Ви знаєте, що високоточна зброя йде по супутниковій навігації до своєї цілі. Якщо вдало застосувати цю зброю, то можна її [ціль] пригнічувати. Таким чином ракета не стане менш небезпечною. Вона буде збита з маршруту і якщо потрапить десь у поле, то це буде ідеально", — додав Ігнат.

Ракетний обстріл України — результати роботи ППО 23 січня

23 січня Збройні сили Росії атакували Україну із застосуванням ракет різних типів. Загалом було випущено 41 повітряну ціль. Силам ППО вдалося знищити 21 ракету. Серед них:

15 із 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 із 12 балістичних ракет "Іскандер-М";

1 із 2 керованих авіаційних ракет Х-59.

Ракетний обстріл України 23 січня — що відомо

23 січня після пусків ракет пролунали вибухи в Києві, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області. Унаслідок ударів пошкоджено понад 100 будівель, поранення дістали десятки людей. Також є загиблі.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва під час російського обстрілу бойова частина ракети влучила у квартиру житлового будинку. Мешканців евакуювали.

Також повідомлялося, що одну з ракет збили за допомогою кулемета виробництва США "Браунінг". Ракету знищили в Північній операційній зоні.