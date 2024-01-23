Везуть техніку й особовий склад: партизани побували на аеродромі в Джанкої (фото, відео)

За даними українського підпілля, на аеродром звозять солдатів із місцевого вокзалу. Зокрема, значна кількість КАМАЗів везуть туди бойові машини піхоти.

Українські партизани провели розвідку аеродрому в окупованому Джанкої, що в Криму. Про це 23 січня повідомили в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш".

Повідомляється, що оперативні здійснили ретельний обхід усієї території аеродрому та виявили, що цей військовий об'єкт перебуває під суворим контролем окупаційних військ.

За даними підпілля, особовий персонал туди дедалі частіше доставляють із місцевого вокзалу. Біля в'їзду на територію аеродрому було помічено значну кількість КАМАЗів, які використовуються для перевезення бойових машин піхоти.

Машини, що прямують через контрольно-пропускний пункт (КПП), обладнаний камерами, проходять перевірку щонайменше 30 хвилин, перш ніж їм дозволяється в'їзд на територію.

"Ми змогли зафіксувати ті машини, які не перевірялися. Велика ймовірність наявності в них дуже важливих персон рівня від комбрига та вище. Намагаються пересуватися на цивільних машинах. Ми вивчили графік роботи цього "командира". Далі більше!" — ідеться в повідомленні "Атеш".

Нагадаємо, 18 січня повідомлялося, що в тимчасово окупованому Севастополі в Криму українське підпілля зафіксувало перекидання носія надзвукових ракет "Онікс". Партизани зафіксували перекидання двох самохідних пускових установок "СПУ 340П", відомих як береговий ракетний комплекс "Бастион-П".

Раніше, 16 січня, в "Атеш" повідомляли, що росіяни будують фортифікації навколо окупованої Євпаторії в Криму. Також зведення захисту відбувається вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, уздовж залізниці та на північ від міста біля затоки Донузлав.