Цуценята почали скиглити: у Харкові ракета прилетіла поруч із розплідником із лабрадорами (відео)

За словами співробітниці установи Маргарити Зеленської, після обстрілу тварин почали евакуювати в безпечне місце, адже будинки продовжували горіти.

Уранці 23 січня російські окупанти здійснили масований ракетний удар по мирних містах України. У Харкові від дій противника ледь не постраждали собаки. Про це повідомляє одна зі співробітниць розплідника лабрадорів Маргарита Зеленська на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Річ у тім, що поруч із розплідником Meri-Stuart у Харкові вранці прилетіла ракета, внаслідок чого було дуже голосно. На опублікованому ролику можна побачити, як цуценя годують із дитячої пляшечки, а потім раптом гасне світло і чути звуки вибухів і розбитого скла.

Моментально собаки в розпліднику почали скиглити через те, що перелякалися, а співробітниця розплідника намагалася їх заспокоїти.

Маргарита Зеленська також повідомила, що всі живі після масованої атаки і вона зайнялася тим, що вивозила собак і цуценят у безпечне місце. Будинки після ракетного удару продовжували горіти, тому потрібно було рятувати тварин.

Де вони зараз перебувають — інформації немає.

У Харкові ракета прилетіла поруч із розплідником із лабрадорами Фото: Скриншот

Також у мережі з'явилися кадри з безпосереднім моментом "прильоту" ракети по житловому будинку в місті. Ворожий об'єкт на великій швидкості зіткнувся з будівлею, після чого стався вибух і місцевість була заповнена димом.

У Харкові ракета прилетіла поруч із розплідником із лабрадорами Фото: Скриншот У Харкові ракета прилетіла поруч із розплідником із лабрадорами Фото: Скриншот

На місце прибули рятувальники, які почали витягувати людей з-під завалів. Вдалося витягнути чоловіка, але під руїнами залишалися його дружина та дитина. У якому вони зараз стані — невідомо.

У Міністерстві оборони Росії тим часом заявили, що окупанти завдали "групового удару високоточною зброєю великої дальності повітряного і наземного базування". За їхніми даними, атаковано нібито були об'єкти військово-промислового комплексу, де виробляли ракети і комплектуючі.

"Мета удару досягнута. Усі призначені об'єкти вражені", — підсумували в російському відомстві.

У Харкові ракета прилетіла поруч із розплідником із лабрадорами Фото: Скриншот

Нагадаємо, 23 січня повідомлялося, що ЗС РФ вдарили по багатоповерхівках у Харкові. Унаслідок цього понад 30 осіб дістали поранення і є жертви. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру Харкова, зруйнувавши цілий під'їзд житлового будинку. Людей шукають під завалами, серед поранених є діти.