Удари по містах України: Зеленський прокоментував ракетний терор РФ (фото)

За словами президента, росіяни проводять свідомий терор проти звичайних українців. Так, у Києві постраждали 22 людини, у Харкові 51 особа, а в Павлограді загинула людина.

В Україні триває рятувальна операція після чергової ракетної атаки ЗС РФ. Про це у себе в Telegram написав президент Володимир Зеленський.

За його словами, росіяни проводять свідомий терор проти звичайних українців. Він зазначив, що наразі відомо про 22 людей, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів Києва.

Наслідки удару по Україні Фото: Zelenskiy / Official

Крім того, як повідомив Зеленський, у Харкові через атаку терористів, за попередніми даними, загинуло п'ятеро людей, 51 особа, зокрема чотири дитини, дістали поранення. З-під завалів врятовано 27 осіб.

"У Павлограді російський терор забрав життя однієї людини. Мої співчуття всім рідним і близьким", — повідомив глава держави.

Наслідки удару по Україні Фото: Zelenskiy / Official

За словами Зеленського, українські рятувальники першими прибувають на місця ворожих обстрілів. Вони, попри всі складнощі, продовжують дуже важливу роботу заради порятунку людей.

"Дякую всім нашим захисникам і захисницям, працівникам і працівницям усіх екстрених служб, усім тим, чиє серце просто відчуває, що треба дбати про інших, потрібно допомагати іншим, коли від цього залежить життя", — зазначив президент.

Наслідки удару по Україні Фото: Zelenskiy / Official

Нагадаємо, що в Міноборони РФ похвалилися "успішною" атакою по Україні. У російському відомстві заявили, що ракети нібито били по об'єктах військово-промислового комплексу України, де виробляють ракети, боєприпаси та вибухові речовини. Насправді ж під ударом опинилися житлові будинки.