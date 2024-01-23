"Пустили під укіс потяг із цінним вантажем": бійці РДК влаштували диверсію на території РФ

Подія сталася в районі станції "Інська". Вантажний потяг зненацька наїхав на сторонній предмет і на день паралізував роботу залізниці.

В Росії один із вантажних потягів, який перевозив паливо, не доїхав до точки призначення. Цьому посприяли бійці "Російського добровольчого корпусу". Про це вони повідомили у телеграм-каналі РДК.

"20 січня бійці РДК пустили під укіс поїзд із цінним вантажем в Новосибірській області", — йдеться в повідомленні.

В "Російському добровольчому корпусі" впевнені, що російські ЗМІ переінакшать цю інформацію і розкажуть, що у потягу були "хлопчики Федори".

"Ми вже багато разів говорили, що бути бійцем РДК можна і не будучи в Україні! Цілком можливо, що саме ваша акція громадянської непокори стане тією іскрою, яка запалить очисне полум'я у вашому рідному краї", — закликали в РДК.

На оприлюднених кадрах видно, як потяг рухається залізницею вночі, а потім чути вибух.

Між тим росЗМІ таки повідомили про проблеми з потягом в районі залізничної станція "Інська". Тут зазначили, що це сталося тому, що потяг наїхав на сторонній предмет на колії. Внаслідок цього сталася затримка на 19 годин 12 потягів, які мали їхати на цьому напрямку.

"Є сліди несанкціонованого втручання сторонніх осіб у функціонування об'єктів інфраструктури", — повідомили ЗМІ з посиланням на свої джерела.

Нагадаємо, що 14 грудня прикордонники Держприкордонслужби разом з Силами оборони вступили у бій з ворожою ДРГ на Сумщині. По диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.

Раніше повідомлялося, що російські ДРГ намагаються прорватися в Харківську область із півночі. Українські військові виявили одну групу й обстріляли її. Диверсанти відступили.