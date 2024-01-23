Німеччина оснастить винищувачі Eurofighter керованими ракетами Brimstone (відео)

Очікується, що оснащення німецьких літаків ракетами Brimstone буде завершено в другому кварталі поточного року. На думку експертів, це стане найважливішим кроком у підвищенні бойової готовності авіації ФРН.

Військово-повітряні сили Німеччини (Luftwaffe) мають намір оснастити свої винищувачі Eurofighter Typhoon протитанковими керованими ракетами Brimstone. План закупівель, розроблений оборонним відомством Німеччини, передбачає придбання 274 таких ракет, вироблених європейською оборонною компанією MBDA. Про це повідомив у соцмережах журналіст видання Spiegel Маттіас Гебауер, опублікувавши копії відповідних документів Бундесверу.

Рішення про включення ракет Brimstone до парку винищувачів Eurofighter Typhoon означає значне підвищення обороноздатності Німеччини. Очікується, що контракт на придбання ракет Brimstone буде завершено в другому кварталі цього року, що стане найважливішим кроком у підвищенні бойової готовності ФРН.

Коментуючи перспективи такого кроку, експерти зазначили, що ракети Brimstone, які відомі своєю точністю та ефективністю в протитанковій обороні, здатні підвищити ударну міць ВПС Німеччини по наземних цілях.

Документ про планування закупівель для Бундесверу. Джерело: Twitter

Коротко про ракету Brimstone

Brimstone — це ударна ракета наземного або повітряного базування, розроблена компанією MBDA UK для Королівських ВПС Великої Британії. Спочатку вона призначалася для застосування проти масових скупчень ворожої бронетехніки за принципом "вистрілив і забув", використовуючи активний радіолокаційний шукач самонаведення на міліметрових хвилях (mmW) для забезпечення точності навіть проти рухомих цілей.

Brimstone має тандемну боєголовку з кумулятивним зарядом масою 6,3 кг, в якій використовується менший початковий заряд масою близько 100 г, призначений для ініціювання реактивної броні, а потім більший, більш руйнівний заряд масою 6,2 кг, призначений для пробиття основної броні.

За оцінками фахівців, Brimstone буде в кілька разів ефективнішою за AGM-65G Maverick проти сучасних танків і у 20 разів ефективнішою за касетну бомбу BL755. У бою ця ракета продемонструвала точність і надійність, які, за даними Міністерства оборони, "значно перевищують 90 відсотків".

Нагадаємо, цей вид озброєння вже застосовується в Україні. Ракети Brimstone-2 були надані ЗСУ Великою Британією, які, за словами британського Міноборони, вже зіграли вирішальну роль у стримуванні просування Росії.