Бояться атак БПЛА: у Ленінградській області з'являться мобільні групи ППО та народні дружини

Російські журналісти пишуть, що влада регіону вже оплатила дронобої та необхідне спорядження для мобільних груп, які збиватимуть безпілотники. Також в області збиратимуть добровольців для формування підрозділу цивільної оборони.

У Ленінградській області Російської Федерації готуються до нових імовірних атак безпілотників. У регіоні створять підрозділ цивільної оборони та мобільні групи ППО. Таке рішення ухвалили на нараді оперативного штабу, пише російське видання 47news.

Журналісти зазначають, що також небезпечні виробництва та підприємства критичної інфраструктури в регіонах мають створити служби, які відбиватимуть атаки дронів, зокрема, за допомогою встановлення пристроїв радіоелектронних перешкод (РЕБ). Заплановано, що навчатимуть працівників новостворених служб військові.

Кількість осіб, які працюватимуть у таких службах, залежатиме від того, наскільки велике підприємство. Журналісти пишуть, що незрозуміло, як відбуватиметься патрулювання підприємств через велику площу деяких із них, адже, наприклад, компанії в порту Усть-Луга займають десятки гектарів.

Також видання наголошує, що РЕБ малоефективні для безпілотників літакового типу, адже після втрати зв’язку БПЛА однаково продовжує свій політ.

Зокрема, у Ленінградській області планують збільшити кількість мобільних груп ППО, до яких входитимуть військові та Росгвардія. Попри це, влада регіону не повідомляє, скільки саме груп діятиме в регіоні.

Обладнання для мобільних груп закуповуватимуть за кошти бюджету області. Покликаючись на свої джерела, російські журналісти пишуть, що керівництво Ленінградської області вже оплатило дронобої та необхідне спорядження.

Серед іншого, у регіоні створять так звані "народні дружини" за прикладом Бєлгородської області. У такі підрозділи набиратимуть добровольців, які збиратимуться в екстрених випадках за вказівкою влади або військових і яким платитимуть зарплату.

У Бєлгородській області таким добровольцям видають автомати, протидронові рушниці й автомобілі УАЗ.

Безпілотники атакували Ленінградську область — що відомо

У ніч на 18 грудня в Санкт-Петербурзі був атакований нафтовий термінал. У Міноборони РФ заявляли про начебто збиття безпілотника. Російські медіа писали, що уламки безпілотника виявили на території АТ "Петербурзький нафтоналивний термінал". Імовірно, він ніс три кілограми вибухівки.

Зазначалося, що українські військові запустили три безпілотники, два з яких були придушені РЕБ і впали у Фінську затоку. Ще один начебто збили над нафтовим терміналом.

Як розповіли Фокусу джерела в спецслужбах, атака була проведена українськими безпілотниками в межах спецоперації ГУР.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, дрони, які атакували Ленінградську область, були українського виробництва, і пролетіли 1250 кілометрів.

Також у ніч на 21 січня в РФ заявили про атаку безпілотників у Ленінградській області й Тулі. У селищі Усть-Луга горів термінал морського порту, а в Тулі — завод "Щегловський вал", на якому збирають "Панцир-С" і "Панцир-С1" та модернізують військову бронетехніку.