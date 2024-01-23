РФ жертвує 400 солдатами в обмін на один квадратний км української землі, — Умєров

Міністр оборони зазначив, що противник використав вшестеро більше артилерійських снарядів, ніж українські сили, однак попри ресурси та перевагу у виробництві зброї, Кремль не наблизився до своїх стратегічних цілей.

Впродовж близько двох місяців російські окупанти, намагаючись розширити свої позиції в Україні, втратили понад 54 тисячі солдатів. Ворог жертвує приблизно 400 військовими задля захоплення одного квадратного кілометру української території. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, йдеться у пресслужбі відомства.

Втрати окупантів у війні проти України

Під час виступу на 18-му засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", що відбувається у онлайн-форматі 23 листопада, Умєров наголосив, що Росія відправила на смерть вже тисячі солдатів.

"Вони жертвують в середньому 400 солдатами в обмін на один квадратний кілометр землі. З моменту нашої останньої зустрічі росія втратила понад 54 тисячі солдатів. Проте ворог має необмежений мобілізаційний ресурс", — зазначає він.

РФ використала у 6 разів більше артилерійських снарядів ніж Україна

Крім того, міністр оборони додав, що противник використав вшестеро більше артилерійських снарядів, ніж українські сили, однак попри ресурси та перевагу у виробництві зброї, Кремль не наблизився до своїх стратегічних цілей.

"Вся російська військова машина працює на повну силу, щоб атакувати маленькі українські села. При цьому, навіть за шестиразової артилерійської перевази ворог не зміг досягти хоча б якогось суттєвого результату", — каже Умєров.

Умєров про ситуацію в Бахмуті та Мар'їнці

Також він висловився щодо "стратегічних" результатів наступів ворога, зокрема прокоментував ситуацію в Бахмуті та Мар'їнці.

"Навряд чи можна вважати досягненням те, що величезна військова промисловість Росії, вся армія агресора цілий рік захоплювала руїни двох міст — Бахмута та Мар'їнки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в українській розвідці відповіли, скільки часу необхідно для відновлення російської армії. Зокрема, аби відновити свій потенціал, який був до початку повномасштабного вторгнення на територію України, РФ потрібно від 5 до 10 років.

Також наприкінці грудня Україна вперше опублікувала імена полонених окупантів, від обміну яких відмовилася Російська Федерація. У списку зазначено імена 200 військових РФ та їх дати народження. Так, наймолодшому військовополоненому лише недавно виповнилося 19 років.