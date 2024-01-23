Далекобійні ракети і невідома зброя: в Міноборони підсумували "Рамштайн-18" (фото)

На допомогу Україні продовжать працювати шість коаліцій різного спрямування. Крім того, Силам оборони нададуть зброю, якою вони дістануть до російської логістики.

Під час 18 наради Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" західні партнери домовились про постачання Україні далекобійних та зенітних ракет, снарядів різних калібрів, військової техніки. Про підсумки "Рамштайн-18" розповів начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк під час пресконференції після наради — відео та фото викладені у Telegram-каналі Military Media Center.

Павлюк заявив, що відбулась "продуктивна зустріч", у рамках якої партнери підтвердили подальшу підтримку України. З його слів, Сили оборони отримають зброю, яка дасть можливість діставати до логістичних вузлів і "послабляли його [ворога — ред.] усіма можливими способами".

Представник Міноборони не назвав, про яку саме далекобійну зброю ідеться, але зазначив, що досі її Україна не мала.

"Підтримка продовжується. Вона триватиме і далі. В цьому році отримаємо зброю, якої ще немає і яка допоможе вражати ворога і логістичні вузли".

Засідання Рамштайн — підсумки наради 23 січня

Партнери України дійшли згоди щодо низки засобів, якими Сили оборони будуть завдавати шкоди ворогу:

далекобійна зброя — її "обговорювали окремо";

західні зенітні ракети — їх планують переробити і пристосувати до старих радянських пускових установок;

випуск боєприпасів та снарядів — вироблятимуться Україною спільно з країнами-партнерами;

винищувачі F-16 — партнери обіцяють "виконати зобов'язання";

гелікоптери — обіцяють надати додаткову партію (кількість і тип не вказувались).

Крім того, обговорили посилення України в рамках роботи чотирьох коаліцій: авіаційної, протиповітряної, артилерійської та морської, — заявив інший представник Міноборони, начальник Департаменту міжнародної оборонної співпраці Міноборони полковник Геннадій Коваленко.

На думку Павлюка, підсумки "Рамштайн-18" свідчать, що не потрібно панікувати, бо країна і далі отримуватиме допомогу.

"Це була продуктивна зустріч, після якої хочеться сказати "відставити паніку" всім тим, хто підіймає настрої про втрату підтримки Україною", — заявив речник.

Учасники Рамштайн-18

З українського боку у онлайн-нараді Контактної групи брали участь низка посадовців та військових: міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний (розповів про ситуацію на фронті), начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала, голова ГУР Міноборони Кирило Буданов (розповів про можливі плани РФ). На світлинах, розміщених у дописі Military Media Center, можна побачити спільну роботу очільників Міноборони та Генштабу.

Засідання "Рамштайн-18" - українська група Фото: Military Media Center Засідання "Рамштайн-18" - Умєров і Залужний Фото: Military Media Center Засідання "Рамштайн-18" - Буданов Фото: Military Media Center

Тим часом голова Пентагону Ллойд Остін у дописах у соцмережі X (раніше — Twitter) також розповів про деякі підсумки "Рамштайн-18". Американський військовий зауважив, що Україна має підтримку у рамках шести коаліцій: до названих Коваленком додав коаліцію з розмінування та з інформаційних технологій.

Зазначимо, Ллойд Остін, очільник оборонного відомства США, під час онлайн-засідання "Рамштайн" заявив, що Україна потребує більше ракет для сил ППО. На думку голови Пентагону, росіяни намагаються ракетними ударами деморалізувати бійців Сил оборони. Тим часом голова Міноборони Рустем Умєров наголосив, що Україні та партнерами варто більше зосереджуватись на налагодженні тривалої співпраці.

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