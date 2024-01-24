"Врізався в резервуар": у Брянській області БПЛА атакував нафтовий термінал, — росЗМІ

За даними російських журналістів, уламки дрона було знайдено на території нафтової компанії "Русснефть-Брянськ" у селищі Жеча.

У Брянській області Російської Федерації безпілотний літальний апарат атакував нафтовий термінал. Про це пише російське медіа ASTRA 23 січня.

Повідомляється, що 22 січня в селищі Жеча Стародубського району, на території нафтової компанії "Русснефть-Брянськ", було знайдено уламки дрона. За даними видання, на обшивці нафтового резервуара виявлено вм'ятину.

Як зазначає Baza, БПЛА врізався в резервуар №3, проте загоряння не сталося. За інформацією медіа, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Автори публікації також зазначили, що згаданий нафтоналивний термінал уже понад півроку повністю законсервований. До складу терміналу входять нафтоналивна естакада і чотири резервуари для зберігання нафти.

За даними The Moscow Times, цей інцидент став четвертою за рахунком атакою з боку України на нафтогазову інфраструктуру Росії за останній тиждень.

У Міністерстві оборони Росії ніяк не коментували подію.

Нагадаємо, 19 січня бійці з підрозділу "Російського добровольчого корпусу" вступили в бій із прикордонниками РФ у Брянській області. У РДК повідомили, що їхня розвідувальна група відстежила російський Урал-4320, щоб потім знищити машину і особовий склад прикордонників РФ.

Раніше, 18 січня, росЗМІ повідомили, що на територію Брянської області РФ зайшла "українська ДРГ". Журналісти заявили, що диверсанти спробували атакувати вантажний автомобіль у селі Зернове Суземського району.