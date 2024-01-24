Втратили $400 млн: виробництво F-35 з пакетом ПЗ TR-3 затримується до осені

Оновлення TR-3 має стати кроком до глобального оновлення Block 4, але воно затримається майже на півтора року. До кінця 2024 року на складах виробника може накопичитись до 120 винищувачів F-35.

Lockheed Martin ще більше відстає від графіка постачань. Ймовірно, нові F-35 не надходитимуть замовникам до 3 кварталу 2024 року. Про це повідомляє Defense News.

Генеральний директор Lockheed Martin Джим Тейклет повідомив інвесторам, що у 2024 році компанія планує поставити від 75 до 110 винищувачів F-35, а не 150 як планувалось раніше. Це повʼязано з тим, що модернізація TR-3 виявилась проблемною й вирішення питання займає більше часу, ніж очікувалось. Через це у 2023 році продажі літаків 5 покоління F-35 впали на 400 млн доларів.

За словами Тейклета, вони досягають прогресу у вирішені проблем з Technology Refresh 3, але повільніше, ніж планувалось. Оновлення передбачає покращення програмного та апаратного забезпечення, в тому числі кращі дисплеї, обчислювальну потужність та компʼютерну памʼять. Модернізація TR-3 потрібна, щоб підготувати F-35 до наступної хвилі модернізації, відомої як Block 4, яка стане важливою віхою в експлуатації винищувача.

"Нашою цільовою метою залишається прийняття клієнтами програмного забезпечення для доставлення у другому кварталі. Однак тепер ми вважаємо, що третій квартал може бути більш ймовірним сценарієм прийняття програмного забезпечення TR-3", — пояснив Джим Тейклет.

Через затримку TR-3 у представників Lockheed Martin є побоювання, що терміни інтеграції Block 4 також можуть зміститись. Спершу літаки з оновленням TR-3 мали почати надходити у військо у квітні 2023 року, у липні з конвеєра почали виходити винищувачі з новою конфігурацією. До кінця 2024 року в США на складах виробника може знаходитись до 120 F-35, які не отримають замовники.

Нагадаємо, британські винищувачі F-35 отримають на озброєння ракети Meteor та Spear 3.

18 грудня ЗМІ писали, що модернізація та виробництво винищувачів F-35 під загрозою через проблеми з оновленнями.