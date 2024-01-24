"Це смішно": КНДР виявилася ефективнішим партнером для РФ, ніж друзі для України, — Кулеба

Україні критично не вистачає зброї, і це коштує життя багатьом військовим. Голова МЗС Дмитро Кулеба розкритикував партнерів за те, що вони "тонуть у дискусіях", коли потрібно "плисти".

Україні не вистачає зброї, зокрема систем ППО та ракет. Ситуація критична, і це доводять обстріли російською армією Харкова та Києва. Про це в інтерв’ю BILD заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Хоча Україна значно збільшила своє виробництво та продовжить це робити, ми все ще бачимо, що західна оборонна промисловість — тобто оборонна промисловість держав, які нам допомагають — не в змозі виробляти достатню кількість артилерійських боєприпасів", — сказав він.

Чиновник підкреслив, що Росія має явну перевагу в артилерійських боєприпасах, і одна з причин цього — постачання з КНДР.

"Як би смішно це не звучало, здається, що Північна Корея для Росії — ефективніший партнер, ніж друзі, які постачають Україні артилерійські боєприпаси. Це смішно. І це має змінитися", — зазначив Кулеба.

За його словами, оборона на фронті в умовах нестачі артилерійських боєприпасів коштує життя багатьом воїнам України.

"Хоча ми цінуємо все, що отримуємо, масштаби війни вимагають більшого", — пояснив міністр.

Він закликав союзників України припинити звинувачувати одне одного в недостатньо швидкому нарощуванні виробництва.

"Коли справа доходить до ухвалення конкретних рішень, ми бачимо, як наші партнери іноді тонуть у нескінченних дискусіях. Але тонути нема коли, треба плисти", — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, у Білому домі розповіли, на що полювали ЗС РФ під час обстрілів цивільної інфраструктури в Києві та Харкові.

Увечері 23 січня російські війська здійснили третій обстріл Харкова за добу, і під ударом знову опинилася житлова забудова. Мер міста Ігор Терехов заявив, що ворог бив по центру міста й жодного військового об'єкта там немає.