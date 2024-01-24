Президент Чаду висловив Путіну співчуття через падіння Іл-76 (відео)

Зокрема Махамат Ідріс Дебі Ітно від імені свого народу поспівчував очільнику Кремля через загибель російських військових.

Президент Чаду Махамат Ідріс Дебі Ітно на переговорах з очільником Російської Федерації Володимиром Путіним у Кремлі висловив співчуття через падіння військового літака Іл-76 у Білгородській області. Про це повідомляє видання "ТАСС".

"Я чув про катастрофу літака, і я хотів би від свого імені та від імені свого народу висловити щирі співчуття у зв'язку із загибеллю російських солдатів", — наголосив Дебі.

У Міноборони РФ заявили, що на борту були 65 полонених ЗСУ

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Росії заявило, що аварія сталася близько 11:00 і на борту літака нібито перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ. Їх перевозили в Бєлгородську область для обміну.

Крім того, у міністерстві заявляли, що на борту були шість членів екіпажу літака і троє тих, хто супроводжував полонених.

Катастрофа Іл-76: що кажуть в Україні

В Генштабі Збройних сил України розповіли у коментарі Фокусу, що наразі українські військові не можуть підтвердити дані про падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області Росії 24 січня. У Службі безпеки України Фокусу заявили, що не коментують новини про падіння транспортного літака Іл-76.

Крім того, журналісти "Української правди" з посиланням на джерела в Генштабі ЗСУ повідомили, що літак перевозив ракети для російських ЗРК С-300.