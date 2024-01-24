Росіяни не попереджали: у ЗМІ поділилися новими подробицями про зрив обміну полоненими

За даними джерел журналістів, зазвичай перед обмінами обидві сторони узгоджують режим припинення вогню, однак цього разу цього не сталося.

24 січня між Україною та Росією мав відбутися обмін полоненими, однак аварiя з літаком ЗС РФ Іл-76 біля Бєлгорода скоригувала плани. У The Insider поділилися деякими подробицями з цього приводу.

За даними анонімного джерела журналістів, яке знайоме з процедурами обміну полоненими, російська сторона не попереджала про те, як саме буде доправлено військовополонених до узгодженого місця.

Обмінний фонд росіяни "возили літаками кілька разів", однак у середу жодних попереджень з їхнього боку не було.

"Росіяни не попереджали про способи транспортування. Зазвичай це узгоджують заздалегідь, щоб увімкнути режим припинення вогню", — заявило анонімне джерело.

З'явилися нові подробиці про підготовку ЗС РФ до обміну полоненими Фото: Скриншот

Варто зазначити, що офіційної інформації про те, що на борту перебували українські військовополонені, на момент публікації матеріалу не було.

Обмін військовополоненими 24 січня: подробиці від ГУР

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони також озвучили тези про те, що російські представники не поставили до відома українців щодо необхідності забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород. Під час попередніх обмінів це було погоджено заздалегідь.

На думку українських розвідників, це може свідчити про те, що Росія навмисне вчинила дії, які спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених.

"Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому разі це наражає на небезпеку весь процес обміну", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 січня 24 січня в мережі з'явилися кадри падіння російського вантажного літака Іл-76 неподалік від кордону в Білгородській області. На відео видно, як повітряне судно зі стрімкою швидкістю падає.

За даними пропагандистських видань, на борту літака могли нібито перебувати 63 українських військовополонених. Цю інформацію офіційно підтверджено не було.

У Генштабі після падiння Іл-76 заявили, що ЗСУ продовжать знищувати засоби доставки зброї ЗС РФ. За даними командування, українські захисники змушені контролювати повітряний простір і стежити за логістикою противника. Це зменшує небезпеку від ракетних атак для населення.

Пізніше у ЗМІ написали, що на борту збитого літака Іл-76 українських військовополонених не було, про що розповіли джерела з Повітряних сил ЗСУ. За їхніми словами, літак летів за перевіреним маршрутом, за яким росіяни регулярно підвозять боєприпаси і ракети.