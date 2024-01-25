"Є влучання в промисловий об'єкт": подробиці удару БПЛА по Одесі (фото, відео)

За даними місцевої влади, у Хаджибейському районі Одеси пошкоджено житлову багатоповерхівку, а також вигоріли складські приміщення. Відомо про двох поранених.

Увечері 24 січня Збройні сили Російської Федерації атакували Одесу безпілотними літальними апаратами "Шахед". Унаслідок обстрілу було пошкоджено житловий багатоповерховий будинок у Хаджибейському районі та згоріли складські приміщення, пише Telegram-канал "Одеса. Офіційно".

Повідомляється, що рятувальники ліквідували пожежу в новобудові. За словами мера Одеси Геннадія Труханова, на верхніх поверхах будинку пошкоджено міжповерхове перекриття.

Згідно з інформацією міського голови, через обстріл було поранено двох людей. Одного потерпілого госпіталізували в міську лікарню з опіками, він перебуває в стані середньої тяжкості, другий — дістав забій під час падіння і відмовився від госпіталізації.

"Зранку на місці працюватимуть комунальні служби, оперативний штаб фіксуватиме пошкодження майна", — заявив Труханов.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер додав, що ЗС РФ двічі атакували місто дронами. Унаслідок обстрілу постраждала промислова інфраструктура.

"Не дивлячись на результативну і плідну роботу ППО з відбиття ворожих атак, на жаль, в Одесі є влучання в промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури", — написав Кіпер у Telegram.

Нагадаємо, 23 січня ЗС РФ тричі атакували Харків. Увечері окупанти вдарили по центру міста, пошкодивши освітній заклад, цивільну інфраструктуру та автомобілі.

Крім того, 23 січня у Святошинському районі Києва під час російського обстрілу бойова частина ракети влучила у квартиру житлового будинку. За словами мера столиці, бойова частина не здетонувала.