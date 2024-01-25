Для стеження за КНДР: Південна Корея вироблятиме дрони-шпигуни

В Адміністрації програми оборонних закупівель заявили, що безпілотник допоможе південнокорейським військовим у спостереженні та розвідці.

Південна Корея почала виробництво безпілотних літальних апаратів середньої висоти з метою зміцнення військового спостереження над Північною Кореєю. Цей крок було зроблено в контексті заяв лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, в яких він позначив Південну Корею як "головного ворога" країни і заявив, що "не збирається уникати військового конфлікту". Про це повідомило державне агентство із закупівель, передає Yonhap.

У грудні минулого року Адміністрація програми оборонних закупівель (DAPA) уклала угоду про розробку передових розвідувальних безпілотних літальних апаратів до 2028 року на загальну суму 353,6 мільйона доларів. Найбільша авіакомпанія Південної Кореї, а також два оборонні підприємства LIG Nex1 і Hanwha Systems були обрані як підрядники для виконання цього проєкту.

У 2008 році Державне Агентство оборонного розвитку запустило проєкт MUAV і успішно завершило його розробку у 2022 році.

За даними джерела, розвідувальний безпілотний літальний апарат має можливість підніматися на висоту 10-12 кілометрів і проводити зйомку з високою роздільною здатністю на відстані понад 100 кілометрів. Його габарити включають довжину 13 метрів, висоту 3 метри і розмах крил 25 метрів.

У рамках заяви від DAPA зазначено, що безпілотний літальний апарат, який виступає в ролі розвідувального шпигуна, буде надавати підтримку в проведенні спостереження і розвідувальних операцій для південнокорейських військових.

Нагадаємо, що 18 січня глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що необхідно вписати в конституцію Південну Корею як "ворожу державу №1".

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