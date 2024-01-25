40 тисяч резервістів: ЗС РФ готуються до нової битви за Авдіївку, — офіцер ЗСУ

За словами представника "Легіону Свободи" Максима Морозова, росіяни формують новий танковий пункт, де помічені свіжі танки, призначені для участі в майбутньому штурмі Авдіївки. Також окупанти посилюють обстріли із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Російська армія перекидає під Авдіївку Донецької області десятки тисяч резервістів. Про це повідомив майор МВС і представник "Легіону Свободи" Максим Морозов в ефірі телеканалу Еспресо.

Він наголосив, що окупаційні війська активно використовують різні засоби для підготовки до майбутнього зіткнення, включно із заїздами техніки, масовим застосуванням безпілотних літальних апаратів, а також розвідувальні дрони, як-от "Орлан", "Зала" і "Ланцети".

"Окупанти ведуть підготовчу роботу до нової битви. За фактом, вона вже почалася, із застосуванням величезної кількості УАБів [керованих авіабомб]", — заявив Морозов.

За його словами, ворог не полишає спроб зайти в місто з північного напрямку. Водночас військовий не підтверджує, що росіяни зуміли зайти в центр Авдіївки й контролюють ділянку в районі закладу "Царская охота".

Офіцер також зазначив, що окупанти зосередили в районі Авдіївки близько 40 тисяч резервістів, включно з ув'язненими та підрозділами "Шторм-Z" і "Шторм V". Крім того, він відзначив формування нового танкового пункту окупантів, де помічені свіжі танки, призначені для участі в майбутньому штурмі Авдіївки.

Карта боїв у районі Авдіївки за версією "Еспресо" Фото: Еспресо

"Також підійшов з нуля сформований танковий пункт окупантів, де помічені нові танки, які братимуть участь у штурмі Авдіївки. Але Сили оборони готуються до цього штурму", — резюмував Максим Морозов.

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Нагадаємо, що на Мар'їнському напрямку російські окупанти намагаються просуватися вглиб території України малими штурмовими групами. На підходах бійці Сил оборони атакують їх дронами-камікадзе.

12 січня аналітик BILD Юліан Рьопке повідомив, що ЗС РФ призупинили наступ і перейшли в оборону на Куп'янському напрямку. За його словами, противник припинив масштабні атаки бронетехнікою на селище Синьківка з кінця грудня 2023 року.