"Трансатлантичні маневри": країни НАТО розпочали найбільші навчання за 40 років

За сценарієм навчань, буде тестуватись залучення 5 статті НАТО, яка передбачає спільну відповідь на агресію щодо будь-якої країни Альянсу.

В Європі та США розпочалися наймасштабніші військові навчання Steadfast Defender 2024, які залучать десятки тисяч військових. Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

24 січня із бази Норфолк, штат Вірджинія вийшов десантний корабель USS Gunston Hall, з якого розпочнеться серія операцій й транзит через Атлантику. Перехід американського корабля є першим актом у навчаннях Steadfast Defender 2024. Далі до маневрів приєднається канадський корабель Charlottetown. Він відправиться з Галіфаксу до Європи пізніше цього місяця.

USS Gunston Hall Фото: US Navy

"Альянс продемонструє свою здатність посилювати євроатлантичний регіон за допомогою трансатлантичного перекидання сил з Північної Америки", — сказав генерал Крістофер Каволі, головнокомандувач Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі.

Також він додав, що навчання стануть наочною демонстрацією єдності, сили та рішучості захищати один одного, цінності та міжнародний порядок.

Варто зазначити, що в навчаннях візьме участь:

90 000 військових зі всіх країн-членів НАТО;

50 бойових кораблів;

80 літаків;

понад 1100 бойових машин.

Метою завдань є перевірити готовність Альянсу виконати 5 статтю, яка передбачає спільну відповідь на напад на будь-яку країну-члена. За даними журналістів, 5 стаття буде виконуватись через напад РФ. Востаннє такі масштабні маневри відбулися у 1988 році.

Нагадаємо, 24 січня у Білорусі поскаржились, що їх не запросили спостерігати за найбільшими навчаннями НАТО.

18 січня ЗМІ писали, що Steadfast Defender будуть проходити за сценарієм нападу РФ на Альянс.