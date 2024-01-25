"Воювати будуть усі": Аліна Михайлова розповіла, кого потребують ЗСУ (відео)

Наразі спостерігається дефіцит кадрових військових. Зокрема, не вистачає офіцерів молодшого офіцерського складу, командирів, водіїв, командирів роти, розповіла керівниця медичної служби "Ульф" Аліна Михайлова.

Керівниця медичної служби "Ульф" Першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова заявила, що всі будують воювати. Про це вона повідомила в інтерв'ю "ТСН.ua".

"Всі ці історії, що там хтось не хоче йти в армію, всі будуть воювати. Хочеш ти цього, не хочеш ти цього. Просто потрібно змиритися з тим, що кожен сьогодні призовного віку, навіть непризовного віку", — сказала Аліна Михайлова.

Вона зазначила, що в її батальйоні проводиться мобілізація, є багато анкет 20-21-річних хлопців, навіть є 18-річних, які тільки школу закінчили. Михайлова наголосила, що поки в громадян є можливість обрати, з ким ті хочуть воювати, зокрема батальйон, підрозділ, рота, де, як ви розумієте, є якийсь стрижень ідеальності, цінність ваша, як людини.

У батальйон "Вовки Да Вінчі" наразі потрібно багато бухгалтерів, але їх не можуть знайти.

"Нам потрібні фінансисти. Мені потрібен взагалі слюсар-електрик для того, щоб мені машини там ремонтувати. Ця людина не буде воювати. Вона не піде на фронт. Я говорю за свій батальйон, я не знаю, як в інших відділах, але елементарно такі цивільні посади, абсолютно їх сьогодні не знайдеш ніде", — розповіла вона.

Михайлова зауважила, що на сьогодні спостерігається дефіцит кадрових військових. З її слів, якщо запитати в офіцера, кого йому бракує, він, звичайно, скаже піхоти, але й також не вистачає офіцерів молодшого офіцерського складу, командирів, водіїв, командирів роти. Кадрового резерву немає і не було. Зокрема, частина з людей уже загинула або поранена, тому вони не повернуться у військові, тоді як інших офіцерів немає де брати. Натомість щодо солдатських і сержантських посад, на комплект підрозділів понад 50%.

"Так, воювати будуть усі. І ти зараз маєш готуватися, обрати підрозділ, іти до ТЦК, давати папірці, вступати, проходити КМБ і готуватися. Ну тобто інших варіантів немає і не буде. Ну є інший варіант, що ми тоді програємо війну, — додали вона.

Нагадаємо, 22 січня майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що з мобілізації в Україні створюють шоу, в якому також участь бере Росія. З його слів, наразі багато уваги приділяють питанню призову.

Раніше екссуддя Конституційного суду Віктор Шишкін розповів, що українських чоловіків, які виїхали за кордон, не позбавлять громадянства. Оскільки громадянство можна змінити лише за власним бажанням.