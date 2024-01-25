"Будуть відлякувати": поштові оператори та кінотеатри побоялись матеріалів про ЗСУ, — Маляр

Міноборони України підготувало буклети для родичів військових та відео про подолання страху під час війни. Однак великі компанії відмовились поширити інформацію, бо це нібито відлякало б їхніх клієнтів.

Два великі поштові оператори не захотіли розміщувати у своїх відділеннях буклети для родичів українських військових. Про це 25 січня повідомила ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Буклет стосувався того, що робити в разі зникнення зв’язку з близькими-захисниками. Але представники неназваних операторів заявили Міноборони, що білі буклети з написом "родинам захисників" нібито будуть відлякувати людей.

Буклет Міноборони України "Родинам захисників" Фото: Міністерство оборони України Буклет Міноборони України "Родинам захисників" Фото: Міністерство оборони України

"Звісно, ми знайшли вихід і поширили через місцеві адміністрації та активістів і волонтерів. А також телеканали, які не злякались і запустили соціальну рекламу електронної версії буклета, навіть ніяково про це писати, але менше з тим", — зазначила Маляр.

Вона розповіла, що такий випадок був не один. Також Міноборони підготувало інформаційну кампанію про страх на війні, який долають відомі військові. Міністерство розробило плакати та декілька відео.

Ймовірно, відео з кампанії, про яку йдеться

Ймовірно, відео з кампанії, про яку йдеться

Усі телеканали взяли матеріали, а дві відомі лінії кінотеатрів відмовили. Таке рішення знову пояснили тим, що інформація про захисників нібито відлякуватиме глядачів.

"Можна з цього приводу багато осуду й обурення написати. Бо це реально болить, коли усвідомлюєш. Але це як раз гарний лакмусовий тест стану суспільства. І тут крім осуду треба думати як пояснити людям, що перемога можлива лише коли всі об’єднаються, а не ось так — одні воюють, а інші бояться злякати клієнтів нагадуванням про війну. Якщо ми втратимо державу, то найхитріші теж її втратять. От у чому питання", — підкреслила Маляр.

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