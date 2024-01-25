Людина вмирає за 5 хвилин: окупанти почали застосовувати новий вид хімічних гранат

Граната РГ-Во, яку виявили українські фахівці, були виготовлені у 2023 році. Це доказує, що РФ збрехала про виконання взятих на себе зобов'язань до Конвенції про заборону хімічної зброї.

Російські війська неодноразово використовували проти Сил оборони заборонені хімічні боєприпаси. Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик заявив, що ворог почав застосовувати новий тип гранат РГ-Во. Про це повідомляє АрміяInform.

Під час брифінгу представники Центру досліджень заявили, що окупанти лише за грудень 2023 року застосували гранати з отруйними речовинами 81 раз. Окрім цього в минулому місяці вперше зафіксовано випадок використання гранати РГ-Во, яка має хлорацетофенон. Ця речовина заборонена Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів.

Граната РГ-Во Фото: АрміяInform

У Центру досліджень припускають, що в разі потрапляння гранати РГ-Во у приміщення чи бліндаж за 5 хвилин люди загинуть. Окрім цього встановлено, що ворог застосував гранату виготовлену у 2023 році на підприємстві, що працює з часів СРСР.

"Таким чином, в 2017 році Росія збрехала про виконання взятих на себе зобов’язань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року. Згідно з якою мала знищити саму зброї та виробничі потужності, де вона виготовлялася", — заявив Андрій Рудик з Центру дослідження трофейного та перспективного озброєння та військової техніки.

Також фахівці не виключають, що Росія намагається вивчити реакцію світу, а надалі не виключають розширення ворогом номенклатури використання хімічної зброї.

З початку повномасштабної війни зафіксовано 626 атак з використанням хімічних речовин.

Нагадаємо, 13 січня у Генштабі заявили, що ЗСУ щоденно фіксують до 10 застосувань хімічної зброї.

26 грудня ЗМІ писали, що РФ визнала застосування забороненої хімічної зброї проти України.