Досвідчених операторів БпЛА кидають на штурми, і ті гинуть: журналіст озвучив проблему в ЗСУ

Командири, які віддають безвідповідальні накази та звітують за свою активність життями підлеглих, є професійно непридатними й не гідними керувати бойовими підрозділами, вважають журналіст Юрій Бутусов та волонтер Сергій Стерненко.

В Силах оборони командири окремих підрозділів змушують бійців воювати не за своїми спеціальностями. Через це вони гинуть. Історію двох бійців-операторів БпЛА розповів журналіст Юрій Бутусов.

"Двох видатних операторів дронів 74-го розвідувального батальйону кинули на штурм з автоматами, і вони загинули у бою. Ціль атаки була — відбити спостережний пункт батальйону, який довелось залишити, тому що ця тимчасова та не укріплена позиція була повністю зруйнована артилерією противника. Атака абсолютно не відповідала обстановці на тій ділянці фронту, де сили противника переважають. Але командування 74-го розвідбата це не врахувало, і замкомбата позивний "Первак" відправив дроноводів в атаку з автоматами", — написав Бутусов.

Він зазначив, що того дня українська штурмова група атакувала без підтримки, через що зазнала втрат і не виконала завдання.

"Загинули люди, які знищили багато ворогів та врятували багато життів на цій війні. Це війна дронів — і ті командири, які не хочуть воювати дронами, а віддають безвідповідальні накази та звітують за свою активність життями підлеглих є професійно непридатними, і не гідними керувати бойовими підрозділами. На жаль, через відсутність в армії компетентних службових розслідувань, через відсутність натівської процедури After action rewiew, випадки направлення у штурмовики операторів дронів непоодинокі і продовжуються", — проінформував Бутусов.

Він наголосив на тому, що керівництво ЗСУ нарешті має звернути увагу на бездіяльність у цьому питанні, та видати наказ про заборону проведення штурмових дій без супроводу дронами та використовувати операторів дронів для будь-яких інших завдань.

Допис Бутусова прочитав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і відреагував "двома плюсами", що може свідчити про те, що генерал візьме до уваги ситуацію, яку описав журналіст.

Також питання використання особового складу ЗСУ не за призначенням підняв у своєму телеграм-каналі активіст Сергій Стерненко. За його словами, він має підтвердження історії про двох операторів БпЛА, про яких писав Бутусов. На його думку, подібні ситуації викривають давно наявну системну проблему у війську.

"Так, у нас багато крутих і адекватних командирів. Тих, які є взірцем та справжньою елітою нашого війська. Але так само чимало і некомпетентних та абсолютно байдужих до життя солдата чортів. Таких історій багато, і вони трапляються регулярно. В якості покарання такі командири від вищого командування отримують тільки підвищення або лишаються і далі на посадах", — написав Стерненко.

Він додав, що відповідальність має бути не лише для солдатів, а й для командирів.

"Вона має бути, якщо ми хочемо воювати розумом, а не втрачати людей там, де цього можна уникнути. Якщо командир втрачає людей більше, аніж це допустимо, і показники втрат вищі за середньостатистичні на його ділянці, він має бути відсторонений, а у разі доведення його вини — покараний. Відповідальність має нести і вище командування, якщо віддає бригадам/батальйонам відверто злочинні накази, які призводять до невиправданих втрат", — пояснив Стерненко.

Він зауважив, що бойові розпорядження і рапорти мають бути цифровими задля унеможливлення їхньої фальсифікації.

"Без цього наші війська будуть далі нести невиправдані втрати, а самодури будуть і далі безкарно витрачати людей", — резюмував Стерненко.

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