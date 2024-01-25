Для всіх до 25 років: в Україні можуть запровадити базову військову службу

У Раді пропонують строкову службу замінити на тримісячний вишкіл з двома місяцями фахової підготовки. Українці самі зможуть обирати час, коли будуть готові пройти військову підготовку, розповів нардеп Єгор Чернєв.

В Україні можуть запровадити базову військову службу для всіх громадян віком до 25 років. Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету з нацбезпеки Верховної Ради, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, передає пресслужба парламенту.

Наразі у Раді обговорюють ініціативу запровадження базової військової служби, яка буде заміною нинішньої строкової служби.

"Зараз строкова служба в армії триває від 12 до 18 місяців, залежно від того, є в людини вища освіта чи ні. Ми пропонуємо замінити її на тримісячний вишкіл — це базовий курс, а також два місяці фахової підготовки", — сказав Єгор Чернєв.

З його слів, також пропонується, аби українець після 18 років сам обирав час, коли він буде готовий пройти такий вишкіл до виповнення 25 років. Людина сама вирішуватиме, що умовно через рік-два буде готовою до проходження такого навчання.

Чернєв наголосив, що такий підхід дасть можливість спланувати навантаження на полігони та центр підготовки.

"Головна ідея базової військової служби полягає в тому, що з таким сусідом, як Російська Федерація, всі наші громадяни повинні мати базову військову підготовку", — заявив нардеп.

Він додав, що це є однією з тих ланок, яка повинна починатися ще в школі та закінчуватися військовою кафедрою в університеті.

Нагадаємо, 23 листопада 2023 року заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький повідомив, що з вересня 2024 року у всіх університетах України створять пілотні військові кафедри. Курс складатиметься з трьох аудиторних кредитів, після чого студенти зможуть отримати військово-облікову спеціальність "Стрілець".

8 січня заступник командира роти 3-ї ОШБр Антон Радько заявив, що всім цивільним потрібно отримати навички військового вишколу.