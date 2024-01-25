Бойові собаки: історія цуценят, які народилися на фронті й виховуються бійцем ЗСУ (відео, фото)

Військовий Денис Обухов прагне знайти песикам добрих власників, аби малеча зростала подалі від зони активних бойових дій.

Військовий Денис Обухов піклується про вирощування бойових песиків на фронті. Про те, як це він робить у надскладних умовах активних бойових дій, військовий розповів виданню NV.

Як згадує Обухов, все почалося у місті Покровськ Донецької області, де він служив разом із дівчиною Ганною, теж військовою, яка одного разу принесла свого собаку, котрий перебував тимчасово у місцевому притулку без опіки і турботи.

"Зазначу, що я дуже люблю тварин, особливо собак. Моя знайома також військова. Одного разу вона в мене спитала, чи не проти я того, щоб вона привезла свою собаку, який тимчасово перебував у притулку. Йшлося про Луну. Звісно я був лише за!", — розповідає військовий.

Згодом Ганну відкомандирували, і вона була змушена залишити Луну Денису. Він згадує, як ще місяць гуляв з собакою на місцевому стадіоні, що, до речі, допомогло Денису знайти своє майбутнє — кохану дружину.

Через деякий час Обухов відправився на виконання бойового завдання на один із напрямків Донецької області. Але члена своєї маленької родини не залишив, і Луна поїхала разом з ним на місце служби.

"З нею мені в рази морально легше справлятися з "роботою", — додав військовий.

Проте, як згадує Денис, на фронті з Луною сталася біда — її вкусив кліщ. Нічого не допомогало, потрібне була термінове втручання лікарів, інакше шанси на життя згасали щодня.

Фото: Instagram

"Печінка вже почала розкладатися. Я терміново повіз її лікуватися. І після усіх крапельниць і таблеток вона почала одужувати", — поділився Денис.

Як ж було щастя, коли Луна повернулася до життя на фронті, яке вона вже знала і до якого звикла. Проте пригоди Луни на цьому не скінчилися.

Фото: Instagram

"Мої товариші сказали мені, що вона "погуляла". Це було передбачувано. Як такої можливості стерилізувати її не було. "Батько" майбутніх песиків ні на хвилину не відходив від неї за весь час вагітності. Коли Луна народила цуценят, ми з хлопцями обладнали місце для їх перебування", — поділився захисник.

Цуценяти народилися здоровими та активними. Це — три хлопчики і три дівчинки. Зараз вони з мамою, яка годує молоком, але потрібно знайти малечі домівки.

Фото: Instagram

"Взагалі не хочеться їх віддавати, але я розумію, що їм не місце в зоні активних бойових дій. Тому, коли Луна відгодує їх грудьми — 2-3 тижні, мені, все-таки, доведеться віддати їх в добрі руки", — зазначив Денис.

Військові підгодовують маленьких, навіть обробляють від паразитів, незабаром їм зроблять щеплення, аби передати цуценят новим власникам так, як це має бути.

"Впевнений, що це все не дешево, і мабуть, доведеться докладати свої гроші. Але нічого. Це добра справа. Я отримую велике задоволення від того, що цуценятам добре", — зауважив український захисник.

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