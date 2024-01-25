Падіння Іл-76 під Бєлгородом: РФ офіційно не поширює списки полонених на обмін, — ГУР (відео)

Представник української розвідки Андрій Юсов зазначив, що Україна офіційно коментуватиме списки полонених, які нібито перебували на борту літака, лише тоді коли їх офіційно оприлюднять у РФ.

Російська Федерація офіційно не поширює списки українських військових, які перебувають у полоні та яких повинні були обміняти в середу, 24 січня. Про це розповів в ефірі телемарафону представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Він наголосив, що в Україні офіційну інформацію офіційну інформацію повідомляють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, уповноважений ВРУ з прав людини або ж посадові особи.

Утім, у Росії списки українських військових, які нібито перебували на збитому літаку Іл-76, офіційно не публікували. Зокрема, нібито списки військовополонених на обмін опублікували російські пропагандисти Маргарита Симоньян і Анатолій Шарій.

"Тобто це робить не міністерство оборони держави-агресора, не відповідні установи, зокрема, гуманітарний штаб, який відповідає за питання поводження з військовополоненими, а фактично пропаганда", — сказав Андрій Юсов.

Представник української розвідки не розповів, чи збігаються опубліковані в медіа списки з українськими. Він сказав, що коментувати вкинуту російською пропагандою інформацію означає брати участь у реалізації їхньої операції.

"Коли будуть офіційно повідомлені такі списки, звичайно, будуть і офіційні коментарі", — додав Юсов.

Тайм-код: 4:31

Чи були українські військовополонені на борту

24 січня в Бєлгородській області розбився військово-транспортний літак РФ Іл-76. У Міноборони Росії заявили, що на борту повітряного судна перебували 65 українських військових, яких везли на обмін. Списки осіб, яких мали обміняти і які начебто були на борту, опублікували в російських медіа, утім, офіційно РФ цього не робила.

Після авіакатастрофи російські Telegram-канали почали публікувати відео з місця події. Як звернув увагу речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, у російській версії стосовно того, хто перебував у літаку, є багато неточностей. Зокрема, на кадрах не видно великої кількості решток тіл, хоча в РФ кажуть, що на борту було 74 людини.

Як розповів Андрій Юсов, у морг Бєлгорода було доставлено лише п’ять тіл, що відповідає кількості екіпажу. До того ж представникам МНС не дозволили оглянути місце, де впав літак.

Також ексспівробітник СБУ Іван Ступак зазначав, що в Росії можуть підкинути тіла на місце інциденту. Також, на його думку, не варто очікувати на незалежне розслідування. Він зазначив, що цей інцидент схожий на трагедію в колонії в Оленівці, де загинули українські військові. Тоді окупанти звинуватили Україну в ударі HIMARS.

Нагадаємо, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, Росія намагається використати авіакатастрофу для того, аби посіяти внутрішнє невдоволення в Україні, та спрямована на те, аби Захід не недавав більше Україні військову підтримку.

Водночас Володимир Зеленський каже, що Україна наполягатиме на проведенні міжнародного розслідування. Також усі обставини катастрофи розслідувє Служба безпеки України.