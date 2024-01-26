Рекрутинг у ЗСУ: названо 5 посад, для яких не потрібен бойовий досвід
У Силах оборони існують вакансії для осіб без бойового досвіду із заробітною платою від 20 000 до 130 000 гривень.
Сили оборони України в умовах повномасштабного вторгнення Росії потребують фахівців найрізноманітніших професій, зокрема й цивільних. Це означає, що кожен охочий може приєднатися до армії і вибрати, ким і де служити. На одному з порталів з підбору роботи опубліковано вакансії від Сил оборони, на які найчастіше відгукуються кандидати.
5 цивільних посад, на які можна влаштуватися в ЗСУ без бойового досвіду
Діловод
Зарплата: 20 000-125 000 гривень
Обов'язки:
- Приймання, реєстрація, оформлення, зберігання документації та архіву.
- Ведення особових справ працівників військової частини.
- Документація з приймання, звільнення та переміщення військовослужбовців.
- Участь у проведенні співбесід.
Вимоги:
- Висока організованість.
- Увага до деталей.
- Відповідальність.
- Самостійність.
- Дотримання конфіденційності та етичних стандартів.
Бухгалтер
Зарплата: 17 000-55 000 гривень
Обов'язки:
- Ведення бухгалтерського обліку.
- Складання звітності.
- Проведення розрахунків заробітної плати, лікарняних, компенсацій.
- Участь у проведенні інвентаризацій та перевірок.
- Виконання інших фінансових завдань.
Вимоги:
- Вища освіта за фінансовим напрямом.
- Досвід роботи на аналогічній посаді.
- Знання бухгалтерського законодавства.
- Уміння працювати з електронними таблицями Excel.
- Пунктуальність.
- Висока уважність до деталей.
Кухар
Зарплата: 20 000-125 000 гривень
Обов'язки:
- Приготування їжі згідно з рецептами та стандартами.
- Забезпечення якості та безпеки харчування.
- Контроль за запасами продуктів та управління їх замовленням.
Вимоги:
- Бажана профільна освіта.
- Чинна медична книжка.
- Досвід роботи на посаді кухаря.
- Хороша фізична підготовка.
- Уміння смачно готувати їжу.
Оператор БПЛА
Зарплата: 20 000-125 000 гривень
Обов'язки:
- Підготовка та перевірка БПЛА перед польотом.
- Управління та маніпулювання БПЛА під час виконання завдань.
- Фото- та відеознімання.
- Збір інформації з висоти.
- Аналіз та інтерпретація інформації.
- Виявлення та знищення ворожих цілей.
- Коригування вогню.
- Виявлення порушників на державному кордоні.
Вимоги:
- Мотивація знищувати ворога.
- Хороша фізична підготовка.
- Готовність працювати в зоні бойових дій.
- Базові знання з управління коптером або бажання навчитися.
- Розуміння метеорології та навігації.
- Розуміння принципів фотографування.
- Уміння читати топографічні карти та цифрові моделі місцевості.
Водій
Зарплата: 20 000-130 000 гривень
Обов'язки:
- Уміле керування автомобілем і підтримання його в справному стані.
- Своєчасне доставляння пасажирів, вантажів.
- Виконання інших завдань від керівництва.
Вимоги:
- Одна з категорій (або декілька) прав керування автотранспортними засобами В, С, D, СЕ.
- Знання будови, технічних можливостей і правил експлуатації автомобілів, вантажних зокрема.
- Знання правил дорожнього руху, автомобільних маршрутів України.
- Хороша фізична підготовка.
- Уміння керувати різними транспортними засобами.
- Досвід військової служби буде перевагою.
Нагадаємо, у грудні 2023 року в Міністерстві оборони України заявили, що з початку рекрутингової кампанії кількість відгуків на військові вакансії зросла втричі. Наразі в Україні діє можливість укладення контракту до завершення особливого періоду. Це дає змогу військовим командирам розміщувати конкретні вакансії у власні підрозділи та відбирати собі кандидатів.
Раніше заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова розповіла, що зарплата рекрутованих військових залежатиме від посади та виконаного завдання.