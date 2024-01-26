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Рекрутинг у ЗСУ: названо 5 посад, для яких не потрібен бойовий досвід

Володимир Пєнов
Фото: З відкритих джерел | У ЗСУ є вакансії, для яких не потрібен бойовий досвід

У Силах оборони існують вакансії для осіб без бойового досвіду із заробітною платою від 20 000 до 130 000 гривень.

Сили оборони України в умовах повномасштабного вторгнення Росії потребують фахівців найрізноманітніших професій, зокрема й цивільних. Це означає, що кожен охочий може приєднатися до армії і вибрати, ким і де служити. На одному з порталів з підбору роботи опубліковано вакансії від Сил оборони, на які найчастіше відгукуються кандидати.

5 цивільних посад, на які можна влаштуватися в ЗСУ без бойового досвіду

Діловод

Зарплата: 20 000-125 000 гривень

Обов'язки:

  • Приймання, реєстрація, оформлення, зберігання документації та архіву.
  • Ведення особових справ працівників військової частини.
  • Документація з приймання, звільнення та переміщення військовослужбовців.
  • Участь у проведенні співбесід.

Вимоги:

  • Висока організованість.
  • Увага до деталей.
  • Відповідальність.
  • Самостійність.
  • Дотримання конфіденційності та етичних стандартів.

Бухгалтер

Зарплата: 17 000-55 000 гривень

Обов'язки:

  • Ведення бухгалтерського обліку.
  • Складання звітності.
  • Проведення розрахунків заробітної плати, лікарняних, компенсацій.
  • Участь у проведенні інвентаризацій та перевірок.
  • Виконання інших фінансових завдань.

Вимоги:

  • Вища освіта за фінансовим напрямом.
  • Досвід роботи на аналогічній посаді.
  • Знання бухгалтерського законодавства.
  • Уміння працювати з електронними таблицями Excel.
  • Пунктуальність.
  • Висока уважність до деталей.

Кухар

Зарплата: 20 000-125 000 гривень

Обов'язки:

  • Приготування їжі згідно з рецептами та стандартами.
  • Забезпечення якості та безпеки харчування.
  • Контроль за запасами продуктів та управління їх замовленням.

Вимоги:

  • Бажана профільна освіта.
  • Чинна медична книжка.
  • Досвід роботи на посаді кухаря.
  • Хороша фізична підготовка.
  • Уміння смачно готувати їжу.

Оператор БПЛА

Зарплата: 20 000-125 000 гривень

Обов'язки:

  • Підготовка та перевірка БПЛА перед польотом.
  • Управління та маніпулювання БПЛА під час виконання завдань.
  • Фото- та відеознімання.
  • Збір інформації з висоти.
  • Аналіз та інтерпретація інформації.
  • Виявлення та знищення ворожих цілей.
  • Коригування вогню.
  • Виявлення порушників на державному кордоні.

Вимоги:

  • Мотивація знищувати ворога.
  • Хороша фізична підготовка.
  • Готовність працювати в зоні бойових дій.
  • Базові знання з управління коптером або бажання навчитися.
  • Розуміння метеорології та навігації.
  • Розуміння принципів фотографування.
  • Уміння читати топографічні карти та цифрові моделі місцевості.

Водій

Зарплата: 20 000-130 000 гривень

Обов'язки:

  • Уміле керування автомобілем і підтримання його в справному стані.
  • Своєчасне доставляння пасажирів, вантажів.
  • Виконання інших завдань від керівництва.

Вимоги:

  • Одна з категорій (або декілька) прав керування автотранспортними засобами В, С, D, СЕ.
  • Знання будови, технічних можливостей і правил експлуатації автомобілів, вантажних зокрема.
  • Знання правил дорожнього руху, автомобільних маршрутів України.
  • Хороша фізична підготовка.
  • Уміння керувати різними транспортними засобами.
  • Досвід військової служби буде перевагою.

Нагадаємо, у грудні 2023 року в Міністерстві оборони України заявили, що з початку рекрутингової кампанії кількість відгуків на військові вакансії зросла втричі. Наразі в Україні діє можливість укладення контракту до завершення особливого періоду. Це дає змогу військовим командирам розміщувати конкретні вакансії у власні підрозділи та відбирати собі кандидатів.

Раніше заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова розповіла, що зарплата рекрутованих військових залежатиме від посади та виконаного завдання.