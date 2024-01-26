Окупанти почали застосовувати більше хімічної зброї проти ЗСУ на фронті, – ISW

В Генштабі ЗСУ заявили, що гранати РГ-ВО можуть вбити особовий склад у бліндажі або закритому приміщенні протягом 5 хвилин, а знайдені боєприпаси свідчать про те, що вони були виготовлені в РФ у 2023 році.

Збройні сили РФ почали все частіше застосовувати на фронті хімічну зброю, порушуючи Конвенції про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Росія. Про це йдеться у звіті за 25 січня американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська почали застосовувати гранати РГ-ВО із сльозогінним газом хлорацетофеноном, який використовується для боротьби з масовими заворушеннями. У грудні на фронті зафіксували 81 випадок використання російськими військами гранат РГ-ВО.

13 січня український Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ЗС РФ почали використовувати новий тип спеціальної газової гранати, яка містить газ CS (2-хлорбензальмалононітрил – також RCA). За перші 2 тижні січня 20224 року таких випадків нарахували 51.

В РФ між тим визнали, що навмисно використовують хімічну зброю у Кринках на Херсонщині, скидаючи з безпілотників гранати К-51 із газом КС .

В Генштабі ЗСУ заявили, що гранати РГ-ВО можуть вбити особовий склад у бліндажі або закритому приміщенні протягом п’яти хвилин і що дослідження показало, що нещодавно використана граната РГ-ВО РФ була виготовлена ​​на невизначеному, але ймовірно російському заводі в 2023 році.

Речник Українського центру дослідження трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Генштабу України Андрій Рудик заявив, що Росія, можливо, намагається оцінити міжнародну реакцію на використання хімічної зброї в Україні, щоб розширити тип зброї, яку використовують ЗС РФ.

"Росія є учасником Конвенції про заборону хімічної зброї (CWC), яка забороняє використання RCA як методу ведення війни", — нагадали в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, що граната РГ-Во, яку виявили на фронті українські фахівці, були виготовлені у РФ 2023 році. Це доводить, що РФ збрехала про виконання взятих на себе зобов'язань до Конвенції про заборону хімічної зброї.

13 січня у Генштабі заявили, що ЗСУ щоденно фіксують до 10 застосувань хімічної зброї.